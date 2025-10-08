ETV Bharat / state

यहां जान लें किस तारीख को दीपावली मनाना है शुभ, विद्वानों ने दूर किया भ्रम

दीपावली की तारीख को लेकर चल रहे भ्रम की स्थिति को विद्वानों ने दूर कर दिया है.

DIWALI ON 20 OCTOBER, MEETING OF PANDITS IN BIKANER
बीकानेर में बैठक में मौजूद पंडित. (ETV Bharat bikaner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 8, 2025 at 12:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बीकानेरः पिछले साल की तरह इस साल भी दीपावली पर्व को लेकर मत अंतर की स्थिति बनी हुई है. दीपावली का पर्व कितनी तारीख को मनाया जाए, इसको लेकर विद्वानों के बीच मतों का अंतर बना हुआ है. इस बीच बीकानेर के शास्त्र के जानकार और विद्वान पंडितों की एक बैठक हुई. इस बैठक में विद्वानों ने शास्त्र में दिए प्रमाण के अनुसार दीपावली 20 अक्टूबर को मनाने का निर्णय किया है.

क्यों 20 अक्टूबर को मनाएंः बीकानेर के पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि बीकानेर में दीपावली के त्यौहार को लेकर चल रहे संशय से इस बार काफी भ्रम की स्थिति चल रही है. आखिर लोग दीपावली किस दिन मनाएं? इसको लेकर बीकानेर के विद्वानों द्वारा निर्णय किया गया कि इस बार 20 अक्टूबर को ही दीपावली पर्व शास्त्र सम्मत है. किराडू ने बतलाया कि अधो लिखित शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर दीपावली 20 अक्टूबर को शास्त्र सम्मत है.

पढ़ेंः छोटी काशी में बने दीपक रोशन करेंगे श्रीराम की नगरी, दीपोत्सव के लिए अयोध्या भेजे जाएंगे 5 लाख दीये

प्रदोषकाल 20 अक्टूबर कोः उन्होंने बताया कि दीपावली का मुख्य कर्म काल प्रदोष काल है जो कि 20 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रहा है, ऐसे में दीपावली 20 अक्टूबर को मनाना ही उचित है. उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर को अमावस्या दोपहर 3 बजकर 18 मिनट से प्रारम्भ होगी जो कि अगले दिन 21अक्टूबर को शाम 4 बजकर 48 मिनट तक रहेगी. किराडू ने बताया कि 21अक्टूबर को प्रदोष काल में अमावस्या नहीं होने के कारण इस बार 20 अक्टूबर को दीपावली पर्व मनाना शास्त्र सम्मत है.

For All Latest Updates

TAGGED:

DIWALI ON 20 OCTOBERMEETING OF PANDITS IN BIKANERदीपावली की तारीख पर उलझनDIWALI THE FESTIVAL OF LIGHTSCELEBRATE DIWALI ON 20 OCTOBER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

वायु सेना दिवस: CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर दो दिवसीय भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे

कैलिफोर्निया में इस साल धूमधाम से मनेगी दिवाली, सरकार के छुट्टी के ऐलान से खुशियां होंगी दोगुनी

उत्तराखंड में नॉर्थ जॉन शूटिंग चैंपियनशिप, त्रिशूल रेंज में जुटे 7 हजार से अधिक निशानेबाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.