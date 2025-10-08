ETV Bharat / state

यहां जान लें किस तारीख को दीपावली मनाना है शुभ, विद्वानों ने दूर किया भ्रम

बीकानेरः पिछले साल की तरह इस साल भी दीपावली पर्व को लेकर मत अंतर की स्थिति बनी हुई है. दीपावली का पर्व कितनी तारीख को मनाया जाए, इसको लेकर विद्वानों के बीच मतों का अंतर बना हुआ है. इस बीच बीकानेर के शास्त्र के जानकार और विद्वान पंडितों की एक बैठक हुई. इस बैठक में विद्वानों ने शास्त्र में दिए प्रमाण के अनुसार दीपावली 20 अक्टूबर को मनाने का निर्णय किया है.

क्यों 20 अक्टूबर को मनाएंः बीकानेर के पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि बीकानेर में दीपावली के त्यौहार को लेकर चल रहे संशय से इस बार काफी भ्रम की स्थिति चल रही है. आखिर लोग दीपावली किस दिन मनाएं? इसको लेकर बीकानेर के विद्वानों द्वारा निर्णय किया गया कि इस बार 20 अक्टूबर को ही दीपावली पर्व शास्त्र सम्मत है. किराडू ने बतलाया कि अधो लिखित शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर दीपावली 20 अक्टूबर को शास्त्र सम्मत है.