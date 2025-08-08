Essay Contest 2025

नहीं थम रहे स्कूलों में हादसे: स्कूल की छत की पट्टी टूट कर गिरी, कुछ दिनों पहले ही करवाई थी मरम्मत - CEILING STRIP BROKE AND FELL

धौलपुर के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष की छत की पट्टी टूट कर गिर गई.

Broken strips of ceiling lying on the floor
फर्श पर पड़ी छत की टूटी पट्टियां (ETV Bharat Dholpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 8, 2025 at 6:34 PM IST

धौलपुर: बसेड़ी उपखंड क्षेत्र में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, अमरपुरा का जर्जर भवन छात्रों के लिए खतरा बनता जा रहा है. सोमवार देर रात विद्यालय के एक कमरे की छत की पट्टी अचानक टूटकर नीचे गिर गई. गनीमत रही कि यह हादसा रात्रि में हुआ, जब विद्यालय बंद था. यदि यह घटना दिन में होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था.

जानकारी के अनुसार, कुछ समय पहले ग्राम पंचायत द्वारा इसी कमरे की मरम्मत करवाई गई थी, लेकिन वह भी टिकाऊ साबित नहीं हुई. छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए शिक्षा विभाग ने इस कमरे को ब्लैकलिस्ट कर उसमें बैरिकेडिंग करवा दी है. फिर भी, बाकी भवन की स्थिति भी ठीक नहीं है, जिससे डर का माहौल बना हुआ है. छात्र-छात्राएं अब भय के साए में विद्यालय परिसर में खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं.

पढ़ें: बारिश में जर्जर स्कूल की छत से बहने लगती है पानी की तेज धार, बच्चे खड़े होकर करते हैं लंच - Dilapidated school building

अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया रात्रि के समय कक्षा कक्ष की एक पट्टी टूट कर गिरी है. स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों को जर्जर भवन में नहीं बिठाया जा रहा था. फिर भी गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया. ग्रामीणों ने मांग की है कि विद्यालय भवन की जल्द से जल्द मरम्मत कराई जाए, ताकि बच्चों की शिक्षा बाधित न हो और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

पढ़ें: खौफ के साए में गर्ल्स स्कूल की छात्राएं ! जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर - Dilapidated School building

नहीं थम रहे स्कूली हादसे: हाल ही में झालावाड़ के पीपलोदी सरकारी स्कूल में हुए हादसे ने सभी का दिल झकझोर दिया था. इस हादसे में 7 बच्चों की मौत हुई थी. सरकार और शिक्षा विभाग ने जर्जर स्कूल के भवनों की रिपोर्ट भी मांगी है. हालांकि आए दिन इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं.

