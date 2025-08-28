ETV Bharat / state

यूपी के हर CHC में मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा, लापरवाही पर लगेगी रोक! लखनऊ से 24 घंटे होगी ऑनलाइन निगरानी - UP GOVERNMENT HOSPITAL

लखनऊ: अब ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में स्टाफ मनमानी-लापरवाही नहीं कर पाएंगे और मरीजों का इलाज भी बेहतरीन ढंग से हो सकेगा. मंडलीय व जिला अस्पतालों की तरह 972 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की भी निगरानी 24 घंटे लगातार स्वास्थ्य विभाग से होगी. इसके लिए इमरजेंसी से लेकर इंडोर तक 9 से 12 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. ये कैमरे स्वास्थ्य महानिदेशालय में हेल्थ ऑनलाइन पैरामीटर इवैल्यूएशन केंद्र (होप 2) से जुड़े होंगे. यहां पर तैनात टीम अस्पताल में मरीज को मिलने वाली हर सुविधा का ध्यान रखेगी. लापरवाही बरतने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी. इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पांच करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.



स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. रतन पाल सिंह सुमन ने बताया कि चतुर्थ तल पर होप स्थापित है. अभी तक इससे प्रदेश के 99 महिला व पुरुष जिला अस्पतालों को डिजिटल तरीके से जोड़ दिया गया है. इनके साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भी शामिल किया जा रहा है. इसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर समेत अन्य स्टाफ तैनात किया जाएगा. उन्होंने बताया कि सीसीटीवी में बैठकर देखा जा सकेगा कि सीएचसी की इमरजेंसी या ओपीडी में डॉक्टर कक्ष में मौजूद हैं या नहीं. काउंटर के ऊपर लगा कैमरा बताएगा कि मरीजों को दवाएं मिल रहीं हैं या नहीं, हर समस्या की निगरानी की जाएगी. विभाग में रोजाना रिपोर्ट तैयार होगी. गड़बड़ी दिखने पर संबन्धित अस्पताल प्रशासन से तत्काल जवाब तलब किया जाएगा और शिकायतों के समाधान के निर्देश दिए जाएंगे.



डॉ. रतन पाल सिंह सुमन ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे, रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेकर ओपीडी और इमरजेंसी समेत विभिन्न संवेदनशील स्थानों में लगाए जाएंगे. पार्किंग और अस्पताल के मुख्य गेट और बाहर सड़क पर भी कैमरा लगाया जाएगा. हर उस स्थान पर कैमरा लगाया गया है, जहां-जहां मरीज के लिए दिक्कत आ सकती है. ताकि हर स्तर पर मॉनिटरिंग की जा सके. इन सभी कैमरों को होप टू सिस्टम से जोड़ दिया गया है. इसके लिए स्वास्थ्य भवन में दर्जनों कम्प्यूटर युक्त होप दो सिस्टम तैयार किया गया है. एक बड़ी स्क्रीन पर अस्पतालों में लगे कैमरों द्वारा भेजी जा रही लाइव पोजिशन चलेगी.



लखनऊ से होगी मॉनिटरिंगः डॉ. रतन पाल सिंह सुमन ने बताया कि सीएचसी की दिक्कतें अभी तक जिला स्तर पर सुलझानी पड़ती है. अब इस इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम द्वारा लखनऊ से ही पूरे प्रदेश की सीएचसी की निगरानी हो सकेगी. हर शिकायत का तत्काल समाधान किया जा सकेगा. अगर कोई शिकायत मिलती है तो संबन्धित अस्पताल में संबन्धित पुरानी फुटेज देखकर जांच कर कार्रवाई की जाएगी. इसके शुरू होने के बाद, मंडलीय व जिला अस्पतालों की तरह सीएचसी के मरीजों को व्यावहारिक सुविधाएं मिलने के साथ ही शिकायतों से छुटकारा मिलेगा.