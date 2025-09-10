ETV Bharat / state

बालोद में 'तीसरी आंख' से होगी निगरानी, चौक-चौराहों पर लग रहे हाई-रेजोल्यूशन कैमरे

सड़क हादसे रोकने और अपराधियों को पकड़ने के लिए ये पहल की जा रही है.

CCTV camera installation Balod
चौक-चौराहों पर लग रहे हाई-रेजोल्यूशन कैमरे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 10, 2025 at 2:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बालोद: अपराधियों और यातायात नियम तोड़ने वालों की निगरानी बालोद जिले में तीसरी आंख यानी हाई-रेजोल्यूशन कैमरों से होगी. जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त पहल करते हुए शुरुआती चरण में 8 चिन्हित स्थानों पर ये कैमरे लगाने का काम शुरू कर दिया है. एक हफ्ते के भीतर इनकी स्थापना पूरी कर दी जाएगी.

पहले निजी स्थानों के कैमरे पर थे निर्भर: गौरतलब है कि इससे पहले भी कुछ चौक-चौराहों पर कैमरे लगाए गए थे, लेकिन सड़क निर्माण कार्य के दौरान उन्हें हटा दिया गया. इसके बाद पुलिस विभाग ज्यादातर निजी संस्थानों के कैमरों पर ही निर्भर था. अब प्रशासन ने खुद की स्थायी निगरानी व्यवस्था खड़ी करने की दिशा में कदम बढ़ाया है.

सड़क हादसे रोकने और अपराधियों को पकड़ने के लिए ये पहल की जा रही (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हादसों पर लगेगी लगाम: हाई-रेजोल्यूशन तकनीक से लैस ये कैमरे न केवल स्पष्ट तस्वीर देंगे बल्कि वाहनों के नंबर प्लेट जैसी छोटी-छोटी जानकारी भी आसानी से कैद कर लेंगे. इससे यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई हो सकेगी. साथ ही अपराधियों की पहचान करना और फरार आरोपियों को पकड़ने में भी मदद मिलेगी.

CCTV camera installation Balod
बालोद में 'तीसरी आंख' से होगी निगरानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हाल के दिनों में बालोद जिले में सड़क हादसों के मामले लगातार बढ़े हैं. साथ ही कई लोग यातायात नियम तोड़कर दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं. इसके चलते चौक-चौराहों का निरीक्षण कर कैमरे लगाने की तैयारी है- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर

इन जगहों पर लगेंगे कैमरे: जिला मुख्यालय के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र के भी प्रमुख स्थानों को चुना गया है. झलमला के तीन प्रमुख चौक परसोदा चौक, घोटिया चौक और मुख्य चौक इसके तहत शामिल किए गए हैं. शहर के साथ-साथ अन्य विकासखंड मुख्यालयों में भी आगे इसे विस्तार देने की योजना है.

कैमरों की खूबियां: ये कैमरे आधुनिक तकनीक से लैस होंगे. इनमें नाइट विजन, हाई-रेजोल्यूशन रिकॉर्डिंग और 360 डिग्री कवरेज की सुविधा होगी. प्रशासन का मानना है कि इन कैमरों की मदद से यातायात व्यवस्था को और व्यवस्थित किया जा सकेगा और अपराध नियंत्रण में भी बड़ी मदद मिलेगी.

बालोद में प्रार्थना सभा को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 8 पुरुष 16 महिलाओं को थाने लाया गया
बालोद में कच्ची दीवार गिरने से युवक की दर्दनाक मौत, सीसीटीवी फुटेज डराने वाला
बालोद में मिशन वात्सल्य के तहत भर्ती, पात्र अपात्र की सूची जारी, 10 सितंबर तक मंगवाई गई दावा आपत्ति

For All Latest Updates

TAGGED:

CCTV CAMERABALOD POLICEचौक चौराहों पर CCTV कैमरेबालोद सड़क हादसेCCTV CAMERA INSTALLATION BALOD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.