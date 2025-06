ETV Bharat / state

चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के 14 छात्रों को नोटिस; वार्डन द्वारा पिटाई मामले में रखेंगे अपना पक्ष - MEERUT NEWS

चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के 14 छात्रों को नोटिस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

Published : June 1, 2025 at 10:33 AM IST | Updated : June 1, 2025 at 11:08 AM IST

मेरठ: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के हॉस्टल में वार्डन दुष्यंत चौहान द्वारा बीटेक छात्रों के साथ की गई मारपीट के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने वार्डन को हटा दिया है. वहीं, अब छात्रों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 14 छात्रों को नोटिस जारी किया है. छात्रों को 2 जून को कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया गया है. चौधरी चरण सिंह विवि कैंपस के कैलाश प्रकाश हॉस्टल में गुरुवार आधी रात को वार्डन डॉ. दुष्यंत चौहान ने छात्रों पर थप्पड़ बरसाये थे. डंडे से पिटाई की थी. अभद्र भाषा का प्रयोग किया था. इसको लेकर छात्रों ने खाना-पीना छोड़कर वीसी दफ्तर के सामने बैठकर विरोध दर्ज कराया था. बाद में फजीहत होते देख विश्वविद्यालय प्रशासन डेमेज कंट्रोल शुरू किया और देर शाम वार्डन को हटाकर जांच टीम गठित कर दी गई. अब इस मामले में हॉस्टल के द्वितीय तक के 14 स्टूडेंट्स को नोटिस दी गई है. उन्हें सोमवार को विश्वविद्यालय की समिति ने अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है. इस मामले को लेकर डीएसडब्ल्यू प्रो. भूपेंद्र सिंह, चीफ प्रॉक्टर प्रो. वीरपाल सिंह, चीफ वार्डन प्रो. दिनेश कुमार की तीन सदस्यीय समिति बनाई गई है. कार्यवाहक कुलपति प्रो. मृदुल गुप्ता ने बताया कि दो जून को 11 बजे जांच समिति के सामने अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं. इस मामले में डीएसडब्लयू की ओर से नोटिस भेजे गए हैं. छात्रों का कहना है कि उन पर जांच के नाम पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है. छात्रों ने बताया कि विश्वविद्यालय के जिम्मेदारों का व्यवहार धमकाने वाला है. पूर्वांचल के छात्रों ने आरोप लगाया कि वार्डन की मारपीट करते हुए वीडियो बनाने और उसे वायरल करने को लेकर उन्हें प्रताड़ित किया जा सकता है. छात्र नेता आदेश प्रधान ने बताया कि यूजीसी एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक्स पर ट्विट करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है. आदेश का कहना है, कि छात्रों के पिटाई प्रकरण में कार्रवाई नहीं हुई तो सोमवार को छात्र आंदोलन करेंगे. जिसमें एबीवीपी, सपा छात्र सभा सभी विभिन्न संगठन एवं प्रतिनिधि भी एकजुट हो रहे हैं. वहीं इस मामले में कार्यवाहक वीसी का कहना है, कि माहौल खराब करने की किसी को इजाजत नहीं है. जांच कमेटी सोमवार को बच्चों से उनके पक्ष लेगी. यह भी पढ़ें: सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर मधुमक्खियों का हमला; भागते समय मुंह के बल गिरे इंजीनियर, सिर में दो टांके लगे

