रामगढ़: जिले के कुज्जू ओपी क्षेत्र से छह दिनों से लापता सीसीएल कर्मी मंसू साव का शव बरामद कर लिया गया है. पुलिस ने सड़क के किनारे तालाब से गाड़ी सहित शव को हाइड्रा की मदद से बाहर निकाला. इस बात की जानकारी मिलते ही सैकड़ों लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई.

16 अगस्त से लापता था कर्मी

जानकारी के अनुसार मंसू साव शनिवार 16 अगस्त को सीसीएल कुज्जु में बिजली संबंधित कार्य करने वाले सेकेंड शिफ्ट ड्यूटी कर के अपने घर बड़गांव (चैनपुर) के लिए निकले थे और बीच रास्ते से ही लापता हो गए थे. मामले में 17 अगस्त को मंसू के पुत्र ने अपने पिता के लापता होने कि सूचना कुज्जू ओपी में दी थी. जिसके बाद पुलिस और परिवार के सदस्य पिछले पांच दिनों से लगातार उनकी खोजबीन कर रहे थे, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था.

पुलिस लगातार मोबाइल लोकेशन और पूरे क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे को खंगालती रही. पूछताछ के दौरान यह मालूम चला कि जन्माष्टमी के दिन पूजा का समान लाने के लिए परिजन लगातार मंसू को फोन कर रहे थे. लेकिन अचानक बात करने के दौरान 16 अगस्त की रात लगभग 11:20 पर मोबाइल बंद हो गया और तब से ही मंसू साव का कुछ अता-पता नहीं चल रहा था.

तालाब में गाड़ी सहित शव बरामद

गुरुवार को सरना पेट्रोल पंप के समीप तालाब के पास जांच के दौरान जब पेड़ और झाड़ियां टूटी मिली तो पुलिस को शक हुआ. पुलिस ने गोताखोरों की मदद से जब तालाब को खंगाला तो एक गाड़ी पानी के अंदर डूबी पाई गई. पुलिस ने हाइड्रा मंगवाकर तालाब में गिरी गाड़ी को निकाला, तब गाड़ी के अंदर सीसीएल कर्मी मंसू साव का शव पाया गया. पुलिस ने मंसू साव का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ भेज दिया है.

तालाब से निकाली गई गाड़ी.

कुज्जू थाना प्रभारी ने दी जानकारी

इस संबंध में कुज्जू थाना प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि 17 तारीख को मंसू साव के पुत्र ने पिता की गुमशुदगी का सनहा दर्ज कराया था. जिसके बाद तकनीकी स्तर पर पूरे मामले की जांच की गई और फिर कुज्जू कोलयरी से लेकर पूरे रास्ते के सीसीटीवी कैमरे को 16 तारीख की रात के 10:00 बजे से लेकर 18 तारीख तक की फुटेज को खंगाल गया. कई स्पॉट पर मंसू साव की गाड़ी चलती हुई दिखी, लेकिन आराकाटा के बाद कही भी वे दिखाई नहीं दिए. जबकि कुज्जू से फैक्ट्री तक लगे सीसीटीवी कैमरे में वह गाड़ी पर दिख रहे थे, लेकिन वह गाड़ी आराकाटा तक नहीं पहुंची.

पुलिस ने सभी बिंदुओं पर जांच शुरू की एक-एक कर कार्यालय से लेकर उनके रिश्तेदारों से पूछताछ की. जंगलों और आसपास के पूरे इलाकों की गहनता पूर्वक जांच कराई. साथ ही साथ गांव वाले और पुलिस वालों ने मिलकर 10 बाइक दस्ता बनाया और बाइक दस्ता लगातार चारों ओर घूम-घूम कर पूरे इलाके उन्हें ढूंढने में जुटे रहे.

इसी दौरान सड़क के किनारे सरना स्थल के पास एक तालाब दिखा. वहां पेड़ और झाड़ी टूटी दिखाई दी. शक होने पर तालाब में गोताखोरों को उतारा गया. 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तालाब से गाड़ी सहित मंसू साव के शव को निकाला गया.

