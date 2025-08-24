गिरिडीह: कोयला चोरी पर लगाम लगाने के लिए प्रबंधन ने सक्रियता बढ़ा दी है. सीसीएल गिरिडीह कोलियरी क्षेत्र से कोयले का अवैध खनन, डंप के साथ साथ रैक से कोयला चोरी आम बात है. कोयला चोर, जान हथेली पर रखकर कोयला चोरी करते हैं.

दरअसल, हाल ही में ईटीवी भारत ने इससे जुड़ी एक खबर प्रकाशित की थी. जिसके बाद सीसीएल गिरिडीह प्रबंधन नए तरीके से काम करना शुरू कर चुका है. क्षेत्र के महाप्रबंधक गिरीश कुमार राठौर एवं परियोजना पदाधिकारी जीएस मीणा ने कोयला चोरी से निपटने के लिए, नई टीम का गठन किया है. सीसीएल गिरिडीह कोलियरी के प्रबंधक राजवर्धन कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई है. टीम में शामिल पदाधिकारी, कर्मी और सुरक्षा गार्ड, मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं और कोयला चोरों को खदेड़ रहे हैं.

मालगाड़ी से कोयले की चोरी (Etv Bharat)

रैक निकालने के लिए घंटों तक तैनात रहते हैं कर्मी

सीसीएल प्रबंधन के लिए साइडिंग से कोयला को मालगाड़ी पर लादने और फिर रैक को सुरक्षित निकालना चुनौती भरा काम रहा हैं. ऐसे में हाल के दिनों में रैक लगाते ही जीएम-पीओ के निर्देश पर पदाधिकारी राजवर्धन कुमार के नेतृत्व में टीम में शामिल, कर्मी सतर्क रहते हैं. जब चलती ट्रेन पर चोर चढ़ते हैं तो कोयले की बड़ी बड़ी चट्टानों को नीचे फेंक देते हैं, ऐसे में रैक खुलने से पहले ही तैनात कर्मी खुद ही बड़ी चट्टानों को तोड़ देते हैं.

कोयला चोरों को खदेड़ते हैं तैनात गार्ड

प्रबंधन की सख्ती के बाद कोयले की चोरी में कमी आई है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से नियंत्रण नहीं किया जा सका है. ऐसे में रैक खुलने के बाद, सीसीएल गार्ड भी बोगियों पर चढ़ जाते हैं. पदाधिकारी और कर्मी, पुलिसकर्मियों के साथ रैक के साथ चलते हैं. जैसे ही चोर बोगी पर चढ़ते हैं वैसे ही बोगी पर तैनात गार्ड और रैक के साथ चल रहे कर्मी चोरों को खदेड़ने लगते हैं.

कोयले की चट्टान तोड़ते कर्मी (Etv Bharat)

एसडीपीओ की क्यूआरटी टीम भी मुस्तैद

कोयला चोरी पर लगाम लगाने के लिए एसडीपीओ जीतवाहन उरांव ने अपनी क्यूआरटी (क्विक रिस्पांस टीम) को भी मुस्तैद किया है. देर रात तक टीम के जवान कबरीबाद क्षेत्र जाने लगे हैं. वहीं, मुफस्सिल इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी ने अपने अधीनस्थ कर्मियों को उन चोरों की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं, जो लोग पहले से इस तरह के अवैध धंधे में शामिल रहे हैं.

क्या कहते हैं पदाधिकारी?

सीसीएल गिरिडीह कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी जीएस मीणा कहते हैं कि कोयला चोरी पर लगाम लगाने के लिए स्पेशल टीम तैनात की गई है. टीम में शामिल पदाधिकारी राजवर्धन कुमार के नेतृत्व में सभी कर्मी पूरी मेहनत कर रहे हैं.

जब भी सीसीएल द्वारा रैक निकालने के लिए सुरक्षा बल की मांग की जाती हैं तो पदाधिकारी के साथ जवानों को लगाया जाता है. इसके अलावा इस तरह की चोरी पर रोक लगाने के लिए, कुछ लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी: श्याम किशोर महतो, मुफ्फसिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर



ये भी पढ़ें: ईटीवी भारत की खबर पर प्रशासन ने लिया संज्ञान, गिरिडीह के कबरीबाद माइंस पहुंचे पदाधिकारी, डोजरिंग कराने का निर्णय

BCCL कोल डंप में मजदूरों का हंगामा, प्रबंधन और सीआईएसएफ पर लगाया कोयला चोरी का आरोप

पाकुड़ पुलिस के छापेमारी अभियान से कोयला चोरों में हड़कंप, साइकिल के साथ 14 गिरफ्तार