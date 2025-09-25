ETV Bharat / state

हिमाचल के इन सरकारी विद्यालयों में होगी CBSE पाठ्यक्रम में पढ़ाई, पहली लिस्ट में 100 स्कूल शामिल

हिमाचल के 100 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में अब CBSE पाठ्यक्रम में पढ़ाई होगी. शिक्षा विभाग ने पहली लिस्ट में 100 स्कूलों को शामिल किया.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 8:21 PM IST

3 Min Read
शिमला: छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर रूप से तैयार किया जा सके, इसके लिए हिमाचल सरकार शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दे रही है. एक नई पहल के तहत राज्य सरकार ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में सीबीएसई (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) पाठ्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया है. इसके तहत हिमाचल प्रदेश के 100 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा. इसको लेकर राज्य सरकार ने प्रथम चरण में 100 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध करने के लिए मंजूरी दे दी है.

वहीं, मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने सीबीएसई से संबद्ध होने वाले स्कूलों की सूची भी जारी कर दी है. सूची में बिलासपुर जिले के 6, चंबा जिले के 6, हमीरपुर के 11, कांगड़ा के 19, किन्नाैर के 4, कुल्लू के 5, लाहाैल-स्पीति के 2, मंडी के 10, सिरमाैर के 7, सोलन के 9, ऊना के 7 और शिमला जिले के 14 सरकारी स्कूल शामिल हैं. वहीं, सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार यदि सूचीबद्ध कोई भी स्कूल सीबीएसई के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो निदेशक स्कूल शिक्षा को ऐसे स्कूलों को सीबीएसई में बदलने के लिए अनुमोदन प्राप्त करना होगा, जो मानदंडों को पूरा करते हैं.

बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग की टीम ने दिल्ली में सीबीएसई के साथ बैठक की थी. बैठक में हिमाचल ने केंद्र से पहाड़ी राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नियमों में कुछ छूट देने का निवेदन किया था. अब सीबीएसई की टीम इन स्कूलों का निरीक्षण करेगी. निरीक्षण के दौरान मानकों पर जो स्कूल खरे पाए जाएंगे, उन्हें ही मान्यता दी जाएगी. सीबीएसई ने संबद्धता के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी खोल दिया है. विभाग ने अब इसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

इसके अलावा, यह ध्यान में रखा जाएगा कि जहां एक ही स्थान पर लड़कों और लड़कियों के अलग-अलग स्कूल मौजूद हैं तो इन स्कूलों को सह शिक्षा बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है. ऐसे स्कूलों को सीबीएसई के लिए एक ही संयुक्त स्कूल के रूप में माना जाना चाहिए न कि दो अलग-अलग स्कूलों के रूप में. इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, इन स्कूलों के लिए अलग सब-कैडर बनाया जाएगा. मौजूदा शिक्षकों को सीबीएसई सब-कैडर चुनने का विकल्प दिया जाएगा. प्रधानाचार्य, शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का चयन योग्यता, अकादमिक उत्कृष्टता, सह पाठयक्रम गतिविधियों में योगदान और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर किया जाएगा. यह पहल स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों और सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगी.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से राज्य के 200 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करने की घोषणा की गई थी. इसी के तहत पहले चरण में 100 स्कूल सीबीएसई से संबद्ध करने का फैसला लिया गया है. जनवरी 2026 तक परीक्षा बोर्ड में बदलाव की औपचारिकताएं पूरी करने की योजना है.

