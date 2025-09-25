ETV Bharat / state

हिमाचल के इन सरकारी विद्यालयों में होगी CBSE पाठ्यक्रम में पढ़ाई, पहली लिस्ट में 100 स्कूल शामिल

शिमला: छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर रूप से तैयार किया जा सके, इसके लिए हिमाचल सरकार शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दे रही है. एक नई पहल के तहत राज्य सरकार ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में सीबीएसई (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) पाठ्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया है. इसके तहत हिमाचल प्रदेश के 100 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा. इसको लेकर राज्य सरकार ने प्रथम चरण में 100 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध करने के लिए मंजूरी दे दी है.

वहीं, मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने सीबीएसई से संबद्ध होने वाले स्कूलों की सूची भी जारी कर दी है. सूची में बिलासपुर जिले के 6, चंबा जिले के 6, हमीरपुर के 11, कांगड़ा के 19, किन्नाैर के 4, कुल्लू के 5, लाहाैल-स्पीति के 2, मंडी के 10, सिरमाैर के 7, सोलन के 9, ऊना के 7 और शिमला जिले के 14 सरकारी स्कूल शामिल हैं. वहीं, सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार यदि सूचीबद्ध कोई भी स्कूल सीबीएसई के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो निदेशक स्कूल शिक्षा को ऐसे स्कूलों को सीबीएसई में बदलने के लिए अनुमोदन प्राप्त करना होगा, जो मानदंडों को पूरा करते हैं.

हिमाचल के सरकारी स्कूलों को CBSE से किया जाएगा संबद्ध (Notification)

बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग की टीम ने दिल्ली में सीबीएसई के साथ बैठक की थी. बैठक में हिमाचल ने केंद्र से पहाड़ी राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नियमों में कुछ छूट देने का निवेदन किया था. अब सीबीएसई की टीम इन स्कूलों का निरीक्षण करेगी. निरीक्षण के दौरान मानकों पर जो स्कूल खरे पाए जाएंगे, उन्हें ही मान्यता दी जाएगी. सीबीएसई ने संबद्धता के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी खोल दिया है. विभाग ने अब इसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है.