CBSE Board Result 2025; 12वीं में बुलंदशहर की रिदिमा के 99.6% अंक, कहा- अपने अंदर की प्रतिभा को जानना जरूरी - BULANDSHAHR NEWS

बुलंदशहर की रिदिमा के 99.6% अंक ( Photo credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 13, 2025 at 8:39 PM IST | Updated : May 13, 2025 at 9:07 PM IST 6 Min Read

बुलंदशहर/जौनपुर/इटावा/कानपुर : सीबीएसई 12वीं के परीक्षा परिणाम में बुलंदशहर की रिदिमा सिंह ने जिले में टॉप किया है. रिदिमा सिंह ने चार विषयों में 100 फीसद अंक के साथ कुल 99.6 फीसद अंक प्राप्त किये हैं. डीपीएस स्कूल की छात्रा रिदिमा को कुल 99.6 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं. रिदिमा सिंह के गणित, अंग्रेजी और दो अन्य विषयों में 100 में से 100 अंक आए हैं, जबकि इतिहास में उन्होंने 98 अंक हासिल किए हैं.

बुलंदशहर की रिदिमा के 99.6% अंक (Video credit: ETV Bharat) रिदिमा की सफलता पर स्कूल में जश्न : रिजल्ट जारी होते ही डीपीएस स्कूल में जश्न का माहौल बन गया. साथी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर रिदिमा की इस उपलब्धि का जश्न मनाया. स्कूल के प्रधानाचार्य वाईआर. यादव ने रिदिमा की सफलता पर गर्व जताते हुए कहा कि जिले का रिजल्ट इस बार बहुत उत्साहजनक है.



रिदिमा सिंह का सपना है कि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में जाएं. वह देश की सेवा करना चाहती हैं और प्रशासनिक क्षेत्र में योगदान देना चाहती हैं. रिदिमा के पिता दीपेंद्र सिंह फर्टिलाइजर व्यवसाय से जुड़े हैं, जबकि उनकी मां नीरज सिंह शिक्षिका हैं. उनके दो छोटे भाई-बहन हैं, जो फिलहाल कक्षा 10 में पढ़ाई कर रहे हैं.



रिदिमा की सफलता का राज : परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक, 12वीं क्लास में रिदिमा की सफलता का राज नियमित पढ़ाई, मोबाइल से दूरी और शांत मन से काम करना है. रिदिमा ने बताया कि वह रोज 4 घंटे पढ़ाई करती थी और मोबाइल फोन का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई के लिए करती थी. इसके अलावा रिदिमा की सफलता की एक सबसे बड़ी वजह है उनका आत्मविश्वास. रिदिमा को आत्मविश्वास था कि वह मेरिट में जगह बनाएंगी, हालांकि उन्होंने कभी सोचा नहीं थी कि वह टॉपर बनेंगी.

बुलंदशहर नोएडा रीजन के अंतर्गत आता है. इस रीजन में कुल 81 फीसदी विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं. रिदिमा की सफलता न केवल परिवार और स्कूल के लिए गर्व की बात है, बल्कि जिले के अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणा है.

जौनपुर में तेजस्वी सिंह ने हासिल किए 99.4% अंक (Photo credit: ETV Bharat) जौनपुर में तेजस्वी सिंह ने 12वीं में हासिल किए 99.4% अंक : जिले के जफराबाद थाना क्षेत्र स्थित उमानाथ सिंह हायर सेकेंड्री स्कूल की पढ़ने वाली छात्रा तेजस्वी सिंह यूपी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में 99.4 प्रतिशत अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है. तेजस्वी ने कुल 500 अंकों में से 497 अंक अर्जित किए हैं. उनकी इस सफलता से परिजन, शिक्षक और क्षेत्रवासी गौरवांवित महसूस कर रहे हैं. तेजस्वी सिंह के पिता अमित प्रताप सिंह पेशे से अधिवक्ता हैं और मां सुनीता सिंह शिक्षिका हैं. इटावा में 12वीं में छात्रा ध्रुविका शर्मा के 97.8% अंक (Photo credit: ETV Bharat) इटावा में 12वीं में छात्रा ध्रुविका शर्मा के 97.8% अंक : सीबीएसई की ओर से घोषित परीक्षा परिणाम में जिले के छात्र-छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. विज्ञान, कला और कॉमर्स तीनों संकाय के विद्यार्थियों का परिणाम अच्छा रहा. नारायण काॅलेज की कक्षा 12 की छात्रा ध्रुविका शर्मा ने 97.8 प्रतिशत अंक पाकर जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया. ध्रुविका शर्मा ने अंग्रेजी में 98, राजनीति विज्ञान में 98, भूगोल में 99, अर्थशास्त्र में 96 व पेंटिंग में 98 प्रतिशत अंक प्राप्त किये. इसी क्रम में कक्षा 12 के अभिषेक कुमार ने 94 प्रतिशत, अनुष्का सिंह ने 96.2 प्रतिशत, श्रेयश मिश्रा ने 94.4 प्रतिशत, प्रियंका ने 90.8 प्रतिशत व अन्य छात्रों ने भी अच्छे अंक प्राप्त किये. इसी क्रम में कक्षा 10 के अभिनव राजोरिया ने 97.4 प्रतिशत, आयुशी ने 93.3 प्रतिशत, कुनाल गुप्ता ने 93.2 प्रतिशत, स्वतंत्र कुमार ने 92.4 प्रतिशत व अखिल कुमार ने 91 प्रतिशत अंक प्राप्त किये. विद्यालय के शानदार प्रदर्शन पर प्रधानाचार्य डॉ. धर्मेन्द्र शर्मा ने कहा कि विगत वर्षां की भांति इस वर्ष भी नारायन कॉलेज ने सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया. इसके लिये विद्यालय के सभी योग्य शिक्षकों की मेहनत, लगन और समर्पण की भूरि-भूरि प्रशंसा की जानी चाहिये. छात्र आधार खरे ने हासिल किये 99.2% अंक (Photo credit: ETV Bharat) कानपुर में 10वीं के छात्र आधार खरे ने हासिल किये 99.2% अंक : सीबीएसई बोर्ड की ओर से जारी 10वीं के परिणाम में सर पदमपत सिंघानिया एजुकेशन सेंटर के 10वीं के छात्र आधार खरे को 99.2 प्रतिशत अंक मिले. छात्र आधार खरे ने कहा कि स्कूल की पढ़ाई के साथ ही खुद भी पढ़ने के चलते इतने अधिक अंक आ पाए. उन्होंने कहा कि तैयारी के दौरान पढ़ाई को लेकर तनाव और दबाव था. हालांकि, एक विश्वास भी था कि परीक्षा में अच्छे अंक जरूर आएंगे. छात्र केशव द्विवेदी को मिले 98.6 प्रतिशत अंक (Photo credit: ETV Bharat) कानपुर में छात्र केशव द्विवेदी को मिले 98.6 प्रतिशत अंक : शहर के सर पदमपत सिंहानिया एजूकेशन सेंटर में 10वीं के छात्र केशव द्विवेदी को 98.6 प्रतिशत अंक मिले. छात्र केशव ने कहा, उन्होंने नियमित रूप से दो घंटे तक जहां स्कूल के पाठ्यक्रम को पढ़ा, वहीं 10वीं की तैयारी के लिए एक घंटा अलग से पढ़ाई की. उन्होंने बताया, कि 10वीं कक्षा में आते ही बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी थी. आशुतोष ने 12वीं में हासिल किए 99.2% अंक (Photo credit: ETV Bharat) कानपुर के आशुतोष ने 12वीं में हासिल किए 99.2% अंक : कल्याणपुर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में 12वीं के छात्र आशुतोष ने 99.2% अंक हासिल किये हैं. उन्होंने बताया कि, मैं अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और अपने गुरुजनों को देना चाहूंगा, जिन्होंने मेरी पढ़ाई से जुड़ी हर एक समस्या का निस्तारण किया. कई बार तो ऐसा हुआ कि स्कूल में मेरी समस्याओं को शिक्षक ने आधे घंटे रुककर उन्हें क्लियर किया और उन्हें बेहतर ढंग से मुझे समझाया. शायद यही कारण है कि गुरुजनों और माता-पिता के आशीर्वाद से ही मैं इस सफलता को हासिल कर पाया. मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मेरी हर एक मोड़ पर मदद की और मुझे हमेशा सपोर्ट किया.



