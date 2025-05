ETV Bharat / state

यूपी के गजब पढ़ाकू बच्चे; शामली की सावी और मेरठ के करण 500 में 499 अंक लाए, देखें- किस सब्जेक्ट में कटा एक नंबर - CBSE 10TH 12TH RESULT

सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा के टॉपर्स की कहानी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 14, 2025 at 12:49 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 1:04 PM IST 4 Min Read

लखनऊ: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेश बोर्ड (CBSE Board) के 12वीं के नतीजों में वेस्ट यूपी के छात्रों ने कमाल किया है. शामली की सावी जैन और मेरठ के करण पिलानिया ने 500 में 499 अंक लाकर खुद को टॉपर की सूची में शामिल कराया है. आईए जानते हैं, दोनों की इस सफलता के पीछे क्या था और कौन था. साथ ही ये भी जानते हैं कि ये एक अंक कहां कटा. फर्नीचर की दुकान चलाने वाले की बेटी ने किया कमाल: शामली की सावी जैन स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा है. सावी के पिता अंकित कुमार जैन फर्नीचर की दुकान चलाते हैं. 99.80 फीसदी अंक लाने वाली सावी जैन का कहना है कि वह रोजाना 5 घंटे पढ़ाई करती थी. उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह देश में अच्छी रैंक हासिल करेंगी. उनका मुकाबला खुद से था और उन्होंने अपने जीवन के पहले लक्ष्य को पार कर लिया है. सावी जैन अपनी सहेलियों के साथ स्कूल में खुशी मनाते हुए. (Photo Credit; ETV Bharat) IAS बनना चाहती हैं सावी जैन: सावी ने सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और अध्यापकों को दिया है. उनका कहना है कि माता-पिता और अध्यापक हमेशा हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहे. उन्हें कभी कोई परेशानी आती थी तो उनके माता-पिता उन्हें कहते थे कि चिंता मत करो और आगे बढ़ते रहो. सावी ने बताया कि वह IAS बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं. इसके लिए अभी से मेहनत करनी शुरू कर दी है. शामली की सावी जैन की मार्कशीट. (Photo Credit; Savi Jain) सावी जैन का एक नंबर कहां कटा: बेस्ट ऑफ फाइव में सावी जैन को 4 सब्जेक्ट में 100 में 100 अंक मिले हैं. सावी को इंग्लिश कोर, पेंटिंग, पॉलिटिकल साइंस, भूगोल में पूरे अंक मिले हैं. सिर्फ हिस्ट्री यानी इतिहास में 1 नंबर कटा है. इसमें उनको 99 अंक मिले हैं. इसके अलावा छठे सब्जेक्ट के रूप में अर्थशास्त्र में 97 अंक मिले हैं.

