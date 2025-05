ETV Bharat / state

CBSE ने 12वीं कक्षा का रिजल्ट किया घोषित, 88.30 फीसदी स्टूडेंट्स हुए पास - CBSE CLASS 12 RESULTS 2025

CBSE ने 12वीं क्लास के रिजल्ट घोषित किए ( SOURCE: ETV BHARAT )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 13, 2025 at 12:12 PM IST | Updated : May 13, 2025 at 12:39 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के बोर्ड रिजल्ट घोषित कर दिए हैं. इस बार कक्षा बारहवीं 2024-2025 का परिणाम आज घोषित हुआ है 88.39% रहा है. CBSE की 12वीं की परीक्षा में 16 लाख 92 हजार 794 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे और 14 लाख 96 हजार 307 परीक्षार्थी कक्षा 12 में उत्तीर्ण हुए हैं. पिछले साल की तुलना में इस बार का परीक्षा परिणाम 0.41% अधिक रहा है. पिछले साल परीक्षा परिणाम का प्रतिशत 87.98 था. सीबीएसई ने सभी स्टूडेंट्स को सलाह दी है कि सीबीएसई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) और राष्ट्रीय ई-गवर्नेस प्रभाग (एनईजीडी), भारत सरकार के तकनीकी सहयोग से अपने परिणाम नेट पर होस्ट कर रहा है. CBSE CLASS 12TH RESULT 2025 OUT (SOURCE: ETV BHARAT) छात्र CBSE की वेबसाइट के माध्यम से अपने परिणाम देख सकते हैं. इसके साथ ही मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड और IOS दोनों पर उपलब्ध) है.

https://www.cbse.gov.in/

Body:http://www.results.nic.in/

https://results.digilocker.gov.in/

Last Updated : May 13, 2025 at 12:39 PM IST