सीबीएन की बड़ी कार्रवाई, 360 किलो डोडा चूरा पकड़ा

नशा तस्करों के खिलाफ सीबीएन की चित्तौड़गढ़ में बड़ी कार्रवाई. आरोपी फरार...

सीबीएन की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 5, 2025 at 1:31 PM IST

चित्तौड़गढ़: केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) चित्तौड़गढ़ की टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जिले के बेगूं उपखंड क्षेत्र में शनिवार रात को बड़ी कार्रवाई की. एक लग्जरी गाड़ी से 360.540 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया है. कार्रवाई के दौरान आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए. फरार आरोपी की तलाश में गई टीम को जंगल में एक पिकअप गाड़ी भी मिली, जिससे कई नंबर प्लेटें जब्त की गईं. इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई है.

उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल ने रविवार को बताया कि केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो चित्तौड़गढ़ को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक लग्जरी गाड़ी में अवैध डोडा चूरा ले जाया जा रहा है. इस सूचना पर चित्तौड़गढ़ नारकोटिक्स कार्यालय के डिवीजन 2 के अधिकारियों की एक टीम गठित की. यह टीम कोटा हाईवे पर बेगूं उपखंड क्षेत्र में हनुतिया चौराहे पर निगरानी रख रही थी. इस दौरान मुखबिर की सूचना के अनुसार एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी. इसे नारकोटिक्स की टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया, लेकिन गाड़ी चालक ने भागने की कोशिश की.

जिसके बाद सीबीएन टीम ने वाहन को रोकने के लिए टायर किलर का इस्तेमाल किया. इससे कार टायर पंचर हो गए और आरोपी कार चालक बरसात और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहा. सीबीएन टीम ने कार की तलाशी ली तो इसमें से 360.540 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया. इधर, गाड़ी चालक का पीछा करने के लिए चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान टीम को जंगल में एक पिकअप गाड़ी लावारिस हालत में मिला.

इसकी भी टीम ने जांच की तो इसमें कई नंबर प्लेटें मिलीं. इन फर्जी नंबर प्लेटों को लेकर ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है. सीबीएन टीम चित्तौड़गढ़ द्वारा दोनों वाहनों को जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है. उप नारकोटिक्स आयुक्त ने बताया कि उक्त पिकअप गाड़ी के भी तस्करी में लिप्त होने की संभावना है. इसका कारण है कि इसमें कई फर्जी नंबर प्लेटें मिली हैं.

