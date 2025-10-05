ETV Bharat / state

सीबीएन की बड़ी कार्रवाई, 360 किलो डोडा चूरा पकड़ा

चित्तौड़गढ़: केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) चित्तौड़गढ़ की टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जिले के बेगूं उपखंड क्षेत्र में शनिवार रात को बड़ी कार्रवाई की. एक लग्जरी गाड़ी से 360.540 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया है. कार्रवाई के दौरान आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए. फरार आरोपी की तलाश में गई टीम को जंगल में एक पिकअप गाड़ी भी मिली, जिससे कई नंबर प्लेटें जब्त की गईं. इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई है.

उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल ने रविवार को बताया कि केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो चित्तौड़गढ़ को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक लग्जरी गाड़ी में अवैध डोडा चूरा ले जाया जा रहा है. इस सूचना पर चित्तौड़गढ़ नारकोटिक्स कार्यालय के डिवीजन 2 के अधिकारियों की एक टीम गठित की. यह टीम कोटा हाईवे पर बेगूं उपखंड क्षेत्र में हनुतिया चौराहे पर निगरानी रख रही थी. इस दौरान मुखबिर की सूचना के अनुसार एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी. इसे नारकोटिक्स की टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया, लेकिन गाड़ी चालक ने भागने की कोशिश की.

