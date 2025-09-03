ETV Bharat / state

भिवानी पहुंची CBI की टीम, मनीषा मौत केस की करेगी जांच, सुसाइड या हत्या का खुलेगा राज़ - CBI IN BHIWANI FOR MANISHA CASE

भिवानी की टीचर मनीषा मौत केस की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम आज भिवानी पहुंच गई है.

CBI team reached Bhiwani will investigate Manisha death case the mystery of suicide or murder will be revealed
भिवानी पहुंची CBI की टीम
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 3, 2025 at 6:06 PM IST

भिवानी : क्या मनीषा मौत केस की मिस्ट्री जल्द सुलझने वाली है. शायद हां क्योंकि सीबीआई की टीम आज मनीषा की मौत की जांच करने के लिए भिवानी पहुंच गई है.

भिवानी पहुंची सीबीआई की टीम : CBI की टीम भिवानी की टीचर मनीषा की मौत की जांच करने के लिए पहुंची है. सीबीआई की टीम PWD रेस्ट हाउस में रुकी है. दिल्ली नंबर की दो गाड़ियों में सीबीआई की टीम भिवानी आई है. इसमें 5-6 सदस्यों की टीम शामिल है. सीबीआई की टीम के साथ स्थानीय CIA टीम इंचार्ज भी रेस्ट हाउस में मौजूद हैं. हालांकि अभी परिजनों या प्रशासन से CBI की टीम नहीं मिली है. सीबीआई ने स्थानीय पुलिस से जांच रिपोर्ट और सबूत मांगे हैं जिसके बाद लोकल पुलिस अब तक मनीषा की मौत की जांच रिपोर्ट और घटनास्थल से जमा किए गए सबूतों को सीबीआई को सौंपेगी.

किस-किस से पूछताछ कर सकती सीबीआई ? : मनीषा की मौत की जांच कर रही सीबीआई इसमें कई लोगों से पूछताछ कर सकती है. इसकी लिस्ट काफी लंबी-चौड़ी है. इनमें मनीषा के परिजन, मनीषा के स्कूल के स्टाफ, जिस कॉलेज में मनीषा दाखिला लेने के लिए गई थी उसके स्टाफ, संचालक के साथ खाद-बीज दुकान के दुकानदार, लोकल पुलिस स्टाफ और पोस्टमार्टम करने वाली टीम से भी पूछताछ हो सकती है.

भिवानी पहुंची CBI की टीम

13 अगस्त को मिली थी डेड बॉडी : आपको बता दें कि 11 अगस्त को घर से निकली मनीषा अचानक लापता हो गई थी और 13 अगस्त को मनीषा की डेड बॉडी जंगल में पड़ी हुई मिली थी. पुलिस इसे आत्महत्या का केस बता रही थी जबकि परिजनों ने मनीषा की हत्या का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी. मनीषा की डेड बॉडी का अलग-अलग अस्पतालों में तीन बार पोस्टमार्टम हो चुका था लेकिन परिजन सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए थे जिसके बाद 20 अगस्त को हरियाणा सरकार ने ये केस CBI को सौंपा था. वहीं 2 सितंबर को मनीषा के परिजन हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी से चंडीगढ़ में मिले थे.

