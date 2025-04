ETV Bharat / state

कॉर्बेट प्रकरण पर CBI ने शासन में दी दस्तक, अफसरों के खिलाफ अभियोजन चलाने की मांगी अनुमति - TIGER RESERVE ILLEGAL TREE FELLING

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ( Photo- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : April 29, 2025 at 8:53 AM IST | Updated : April 29, 2025 at 9:07 AM IST 6 Min Read

देहरादून: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हुए अवैध पेड़ कटान और निर्माण मामले में सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर दी है. खास बात यह है कि अब इस प्रकरण को लेकर सीबीआई शासन भी पहुंच गई है. पिछले एक हफ्ते में दो बार अलग-अलग अधिकारियों से मुलाकात भी कर चुकी है. हालांकि सीबीआई ने मामले में हुई संबंधित जांच की रिपोर्ट पहले ही कोर्ट में दाखिल कर दी है. इसके बाद अब प्रकरण पर अफसर के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति शासन से मांगी गई है. कॉर्बेट प्रकरण पर CBI ने शासन में दी दस्तक: उत्तराखंड में कॉर्बेट प्रकरण एक बार फिर चर्चाओं में आ गया. इस बार मामला सीबीआई की सक्रियता के कारण सुर्खियों में हैं. दरअसल प्रकरण पर सीबीआई ने जहां एक तरफ शासन में डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ जानकारी ली है, तो वहीं इसके बाद प्रमुख सचिव वन से भी सीबीआई के अधिकारी मिले हैं. खबर है कि सीबीआई ने इस दौरान जांच से संबंधित रिपोर्ट भी प्रमुख सचिव वन को सौंपी है. ये है अवैध पेड़ कटान मामला (ETV Bharat Graphics) अफसरों के खिलाफ अभियोजन चलाने की मांगी अनुमति: प्रकरण में अब शासन से अफसरों के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति मांगी जा रही है. इससे पहले सीबीआई अपनी रिपोर्ट कोर्ट में भी दाखिल कर चुकी है. खास बात यह है कि सीबीआई ने अपनी जांच के आधार पर अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने की भी तैयारी की जा रही है. हरक सिंह रावत से भी पूछताछ कर चुकी है सीबीआई: उधर तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत भी जांच के घेरे में रहे हैं और उनसे भी सीबीआई ने पूर्व में पूछताछ की थी. इतना ही नहीं शासन से लेकर वन विभाग के मुख्यालय तक भी सीबीआई ने तमाम दस्तावेजों को खंगाला था. लंबी जांच के बाद आखिरकार सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और कोर्ट में भी दाखिल की. ऐसे में ये माना जा रहा था कि जांच रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही सीबीआई एक्शन में आ सकती है. यही हुआ और एक हफ्ते में दो बार सीबीआई ने सचिवालय में दस्तक देकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

