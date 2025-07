ETV Bharat / state

इंदौर सहित छह प्रदेशों के 40 ठिकानों पर सीबीआई की दबिश, मेडिकल कॉलेज के दस्तावेज खंगाले - INDEX MEDICAL COLLEGE CBI RAID

सीबीआई की रेड - सांकेतिक फोटो ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 3, 2025 at 9:51 AM IST | Updated : July 3, 2025 at 10:11 AM IST 2 Min Read

इंदौर: सीबीआई ने छह प्रदेशों के मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के घर और ऑफिस समेत 40 ठिकानों पर दबिश दी. इन राज्यों में मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक शामिल हैं. मध्य प्रदेश के इंदौर में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के संचालक सुरेश भदोरिया के ऑफिस और अन्य ठिकानों पर बुधवार तड़के सर्वे किया गया. सूत्रों के अनुसार सीबीआई टीम ने अस्पताल में भर्ती मरीजों की जानकारियां जुटाने के साथ ही लेकर कॉलेज और अस्पताल के ऑफिस के दस्तावेज खंगाले. सुबह साढ़े 8 बजे तक सीबीआई के अधिकारी कॉलेज में जांच के बाद संचालकों से मिले. कार्रवाई की शुरुआत सीबीआई के द्वारा छत्तीसगढ़ के एक मेडिकल कॉलेज की जांच से शुरू हुई. 40 ठिकानों पर सीबीआई की रेड (ETV Bharat)

Last Updated : July 3, 2025 at 10:11 AM IST