मनीषा के पिता से सीबीआई अधिकारी ने की बात, दादा बोले- "कल आ सकती है टीम", 20 अगस्त को सीएम ने की थी घोषणा - BHIWANI MANISHA DEATH CASE

भिवानी के मनीषा मौत मामले में जल्द सीबीआई जांच शुरू कर सकती है.

Bhiwani Manisha Death Case
मनीषा के दादा रामकिशन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 2, 2025 at 7:55 PM IST

भिवानी: हरियाणा में हाल के दिनों में काफी चर्चित मनीषा मौत मामले की जल्द ही सीबीआई जांच शुरू होगी. भिवानी जिले के ढाणी लक्ष्मण गांव निवासी शिक्षिका मनीषा की मौत मामले में सीबीआई की टीम ने परिवार के लोगों से फोन पर संपर्क किया है. इससे उम्मीद की जा रही है कि सीबीआई की टीम जल्द ही पीड़िता के मौत मामले की जांच शुरू करेगी. हालांकि परिवार सीबीआई जांच की घोषणा के बाद से मामले में जांच शुरू होने का इंतजार कर रही है.

सीबीआई अधिकारी ने मनीषा के पिता को किया फोनः मनीषा के दादा रामकिशन ने बताया कि "मनीषा के पिता संजय के पास सीबीआई के अधिकारियों का फोन आया है. मंगलवार सुबह सीबीआई के अधिकारियों का संजय के पास फोन आया था. फोन करने वाले अधिकारी ने कहा कि वह बुधवार को जांच के लिए पहुंचेंगे." प्रक्रिया धीमी होने के वजह से उन्होंने कहा कि "मामले को देखते हुए न्याय की कम ही उम्मीद है."

मनीषा के पिता से सीबीआई अधिकारी ने की बात (Etv Bharat)

क्या बोले मनीषा के दादाः मनीषा के दादा ने कहा कि "संजय ने बताया कि उनके पास सीबीआई का फोन आया है और कल या परसों में वह पहुंच सकते हैं. हालांकि अभी कंफर्म नहीं है, सीबीआई की टीम कब पहुंचेगी. पहले सोमवार को सीबीआई आने की बात थी लेकिन सोमवार को नहीं आई है."

क्या है मामलाः मनीषा 11 अगस्त 2025 से लापता थी, वो स्कूल के लिए घर से निकली थी लेकिन फिर वो वापस कभी लौटकर अपने घर नहीं पहुंची और 13 अगस्त को उसकी लाश नहर के पास मिलती है. परिजनों ने बताया था कि उन्होंने मनीषा की तलाश की लेकिन वो नहीं मिली, इसके बाद पुलिस में एफआईआर कराई गई. साथ ही मनीषा की डेड बॉडी मिलने के बाद परिजनों ने रास्ते पर जाम लगा दिया जिसे बाद में पुलिस ने खुलवाया. इसके बाद कई दिनों तक बवाल और हंगामे के बीच डेड बॉडी का 3 बार पोस्टमार्टम किया गया. 20 अगस्त की देर रात सीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर मामले की सीबीआई जांच कराने की घोषणा की. अगले दिन यानी 21 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ था.

