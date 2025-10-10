ETV Bharat / state

कानपुर के दो अस्पतालों के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस; जांच में 40.58 करोड़ रुपए का फर्जी भुगतान मिला

कानपुर के रजनी और टॉरस हॉस्पिटल के खिलाफ सीजीएचएस निदेशालय की जांच के आधार पर हुई कार्रवाई.

सीबीआई ने दर्ज किया केस.
सीबीआई ने दर्ज किया केस. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 9:33 AM IST

लखनऊ: केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के बिल और भुगतान में फर्जीवाड़ा सामने आया है. इस आधार पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने कानपुर के दो अस्पताल रजनी हॉस्पिटल और टॉरस अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज किया है. रिपोर्ट में दोनों अस्पतालों पर फर्जीवाड़ा करके 40.58 करोड़ रुपए का भुगतान कराने का आरोप लगाया गया है. लखनऊ के हजरतगंज स्थित सीबीआई ऑफिस द्वारा यह केस दर्ज किया गया है.

यह रिपोर्ट सीजीएचएस निदेशालय की जांच के आधार पर दर्ज की गई है. निदेशालय की जांच में सामने आया कि अस्पतालों ने ऐसे मरीजों के बिल जारी किए जो भर्ती ही नहीं हुए थे. केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत केंद्र सरकार और कुछ स्वायत्त संगठनों के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रियायती उपचार प्रदान करती है. इसके लिए पैनल में शामिल निजी अस्पतालों सहित सभी अस्पतालों को सरकार भुगतान करती है.

सीजीएचएस निदेशालय ने जांच समिति गठित की. जिसने रजनी अस्पताल में बुनियादी ढांचे की कमी, बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं और महत्वपूर्ण उपकरणों की कमी का जिक्र किया था. अस्पताल बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल मानकों को पूरा किए बिना सेवाएं दे रहा था.

पैनल मानदंडों का उल्लंघन और अधिक भुगतान के दावे पेश किए गए. अस्पताल के बिल की बिना किसी जांच के भुगतान किया जाता रहा. जांच में सामने आया कि रजनी अस्पताल ने कुल 39.34 करोड़ रुपए का बिल भेजकर भुगतान कराने का दावा किया. इस बिज के आधार पर जून 2021 से अब तक सीजीएचएस, कानपुर से 27 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया.

वहीं टॉरस अस्पताल की जांच में सामने आया कि स्वामित्व बदलने के बाद चिकित्सकीय दावों में अचानक तेजी आ गई. संदिग्ध बिल भी देखे गए. रिपोर्ट के अनुसार टॉरस अस्पताल को विभिन्न सीजीएचएस लाभार्थियों के चिकित्सा दावों के संबंध में 2024-25 के दौरान 1.24 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है.

25 लाभार्थियों को दिखाया 66 बार भर्ती: सीजीएचएस में फर्जीवाड़े की जानकारी होने पर अतिरिक्त निदेशक ने जुलाई 2023 में एक अस्पताल निगरानी समिति का गठन किया. जांच में समिति ने रजनी अस्पताल कानपुर में भर्ती होने के दावा करने वाले रोगियों (सीजीएचएस लाभार्थियों) की जांच की.

इस दौरान अस्पताल निगरानी समिति ने पाया कि कई सीजीएचएस लाभार्थियों ने अपने नामों के तहत कई बार दर्ज किए जाने के बावजूद मेसर्स रजनी अस्पताल कानपुर में कभी भी भर्ती होने से इनकार किया. अस्पताल निगरानी समिति ने 25 सीजीएचएस लाभार्थियों के फर्जी दावों का पता लगाया. जिन्होंने रजनी अस्पताल में किसी भी प्रवेश से इनकार किया है, जबकि रजनी अस्पताल में उन्हें 66 बार भर्ती दिखाया गया था.

25 सीजीएचएस लाभार्थियों के फर्जी दावों के संबंध में मेसर्स रजनी अस्पताल, कानपुर को 79,42,932/- रुपए के फर्जी चिकित्सा उपचार बिल का भुगतान किया गया था. इस मामले की जांच सीबीआई इंस्पेक्टर द्वारा की जा रही है.

