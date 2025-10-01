बिरनपुर हिंसा पर सीबीआई चार्जशीट ने खोला राज, कांग्रेस बोली, भाजपा ने खेला था सांप्रदायिक कार्ड
सीबीआई ने अपनी जांच में स्पष्ट किया कि इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 1, 2025 at 9:23 PM IST
रायपुर: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि बिरनपुर घटना को भाजपा ने सांप्रदायिक और जातीय रंग देकर राजनीतिक फायदा उठाने का षड्यंत्र रचा था.
बच्चों के झगड़े से उपजा विवाद: दीपक बैज ने बताया कि सीबीआई द्वारा विशेष अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट में साफ कहा गया है कि यह मामला महज दो बच्चों के झगड़े से शुरू हुआ था, जो आगे चलकर दो परिवारों और फिर समुदायों तक पहुंच गया. सीबीआई ने अपनी जांच में स्पष्ट किया कि इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था.
भाजपा की राजनीति बेनकाब: बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा ने जानबूझकर इस मामूली घटना को सांप्रदायिक और जातीय रंग दिया. उन्होंने कहा कि तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और मौजूदा उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने घटना स्थल पर जाकर भड़काऊ भाषण दिए और आगजनी के दौरान पूरी घटना को सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास किया.
कांग्रेस पर झूठे आरोप; कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने उस समय कांग्रेस सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया था, जबकि सीबीआई की रिपोर्ट ने यह सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस सरकार की कार्रवाई सही थी. यहां तक कि मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू द्वारा लगाए गए आरोप भी जांच में असत्य साबित हुए.
चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल: दीपक बैज ने कहा कि भाजपा ने इस मामले को चुनावी मुद्दा बनाकर पूरे प्रदेश में माहौल को प्रभावित किया.उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कि उन्होंने भी अपनी चुनावी सभाओं में इस घटना को धार्मिक और जातीय विवाद के रूप में पेश किया. भाजपा ने ईश्वर साहू को टिकट देकर सहानुभूति बटोरने की साजिश की और कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान पहुंचाया.
कांग्रेस की मांग – भाजपा मांगे माफी: बैज ने कहा कि अब जबकि सीबीआई की चार्जशीट सामने है, तो भाजपा नेताओं को छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने मांग की कि अरुण साव अपने पद से इस्तीफा दें और प्रधानमंत्री व गृह मंत्री भी अपने बयानों के लिए जनता से क्षमा याचना करें.
कांग्रेस नेताओं का आरोप:प्रेस वार्ता में उपस्थित पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष धनेन्द्र साहू ने कहा कि भाजपा ने 2023 विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में भी इस घटना को मुद्दा बनाया. उन्होंने कहा कि भाजपा ने जातिवाद और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया और जनता को गुमराह किया.
इस मौके पर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, महामंत्री सकलेन कामदार, जिला अध्यक्ष उधो राम वर्मा, वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, सुरेन्द्र वर्मा, सत्य प्रकाश सिंह, अजय गंगवानी और मीडिया कोऑर्डिनेटर रिषभ चंद्राकर भी मौजूद रहे.