नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अशोक विहार थाने में तैनात दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को कथित तौर पर एक लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. सीबीआई ने इस मामले में 25 अगस्त 2025 को प्राथमिकी दर्ज की थी.

पीटीआई के मुताबिक, सीबीआई ने एक शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि एक हेड कांस्टेबल ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज न करने के बदले तीन लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी.हालांकि, बातचीत के बाद दो लाख रुपए पर सहमति बनी और यह आश्वासन दिया गया कि प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी तथा शिकायत पर कार्रवाई बंद कर दी जाएगी. आरोपी हेड कांस्टेबल ने 25 अगस्त को ही शिकायतकर्ता से एक लाख रुपए अग्रिम तौर पर लेने की मांग की.

हेड कांस्टेबल ने सोमवार को शिकायतकर्ता से रिश्वत की पहली किस्त के रूप में एक लाख रुपए कथित तौर पर मांगे थे. सीबीआई प्रवक्ता ने बयान में बताया है कि, ‘‘सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी हेड कांस्टेबल को शिकायतकर्ता से एक लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया.’ एजेंसी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ और मामले की आगे की जांच जारी है.

सीबीआई की लोगों से खास अपील: भ्रष्टाचार पर सख्ती बरतने के अपने संकल्प को दोहराते हुए सीबीआई ने कहा कि जो भी नागरिक रिश्वतखोरी का शिकार होते हैं या फिर उन्हें इस तरह की मांग की जाती है, तो वे सीधे सीबीआई से संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए दिल्ली स्थित एसीबी कार्यालय पहुंच सकते हैं या फिर 011-24367887 और मोबाइल नंबर 9650394847 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

