ETV Bharat / state

केमिस्ट एसोसिएशन के 2 पदाधिकारियों को CBI ने पकड़ा; CBN का इंस्पेक्टर बर्खास्त, लखनऊ में पकड़ी गईं थीं प्रतिबंधित दवाएं - LUCKNOW CBN BRIBERY CASE

सभी आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी में सीबीआई, दोनों पदाधिकारियों ने मामले को रफा-दफा कराने का लिया था ठेका.

सीबीआई कर रही मामले की जांच.
सीबीआई कर रही मामले की जांच. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 1:58 PM IST

2 Min Read

लखनऊ : सीबीआई ने प्रतिबंधित दवा कोडीन सिरप बेचने के मामले में केमिस्ट एसोसिएशन बाराबंकी के जिला अध्यक्ष और एसोसिएसन के ही देवा ब्लॉक अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है. दोनों को जेल भेज दिया गया है. इन दोनों पदाधिकारियों ने देवा नर्सिंग होम चलाने वाले गयासुद्दीन से पूरे मामले को रफा-दफा कराने का ठेका लिया था. इस मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (CBN) के एक इंस्पेक्टर को बर्खास्त भी किया जा चुका है.

सीबीआई इस मामले में पकड़े गए सभी आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है. 26 जुलाई को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की टीम ने अमीनाबाद के ओल्ड मेडिसिन मार्केट स्थित एक गोदाम में छापेमारी की थी. इस दौरान टीम को 20 लाख टैबलेट्स और 5700 कोडीन सिरप की बोतलें मिली थी. बरामद अवैध दवा और दस्तावेज के आधार पर फार्मा कंपनी से जुड़े लेन-देन की जांच के दौरान नाम जोड़ने और हटाने के एवज में सीबीएन के इंस्पेक्टर रिश्वतखोरी कर रहे थे.

जांच में देवा नर्सिंग होम का भी नाम सामने आया. नर्सिंग होम के मालिक गयासुद्दीन अहमद से मामले से नाम हटाने के लिए सीएनबी के इंस्पेक्टरों ने 10 लाख रुपये में डील की थी. सीबीआई को इसका इनपुट मिल गया था. इसके बाद सीबीआई ने दोनों इंस्पेक्टरों की ट्रैकिंग शुरू की गई. इंस्पेक्टर महिपाल सिंह और रवि रंजन की कॉल डिटेल में देवा नर्सिंग होम के मालिक गयासुद्दीन अहमद से उनकी लगातार बातचीत की पुष्टि हुई थी. इसमें डील फाइनल होने की पुष्टि हुई. 10 लाख रुपये में पूरा मामला रफा-दफा करने की बात कही गई थी. 26 अगस्त को सीबीआई ने महिपाल और रवि रंजन को गयासुद्दीन से 10 लाख रुपये लेते पकड़ लिया था.

इसके बाद से इस मामले में लगातार सीबीआई की जांच जारी है. अब सीबीआई ने केमिस्ट एसोसिएशन के दो पदाधियारियों को गिरफ्तार किया है. दोनों पर आरोप है कि उन्होंने नर्सिंग होम संचालक से मामले को निपटाने के ठेका लिया था. मामले में सीबीएन के एक इंस्पेक्टर को बर्खास्त भी किया जा चुका है.

यह भी पढ़ें : मेरठ में देर रात CBI की रेड; 5 लाख रुपये रिश्वत लेते CGHS के अतिरिक्त निदेशक और कार्यालय अधीक्षक गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

लखनऊ : सीबीआई ने प्रतिबंधित दवा कोडीन सिरप बेचने के मामले में केमिस्ट एसोसिएशन बाराबंकी के जिला अध्यक्ष और एसोसिएसन के ही देवा ब्लॉक अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है. दोनों को जेल भेज दिया गया है. इन दोनों पदाधिकारियों ने देवा नर्सिंग होम चलाने वाले गयासुद्दीन से पूरे मामले को रफा-दफा कराने का ठेका लिया था. इस मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (CBN) के एक इंस्पेक्टर को बर्खास्त भी किया जा चुका है.

सीबीआई इस मामले में पकड़े गए सभी आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है. 26 जुलाई को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की टीम ने अमीनाबाद के ओल्ड मेडिसिन मार्केट स्थित एक गोदाम में छापेमारी की थी. इस दौरान टीम को 20 लाख टैबलेट्स और 5700 कोडीन सिरप की बोतलें मिली थी. बरामद अवैध दवा और दस्तावेज के आधार पर फार्मा कंपनी से जुड़े लेन-देन की जांच के दौरान नाम जोड़ने और हटाने के एवज में सीबीएन के इंस्पेक्टर रिश्वतखोरी कर रहे थे.

जांच में देवा नर्सिंग होम का भी नाम सामने आया. नर्सिंग होम के मालिक गयासुद्दीन अहमद से मामले से नाम हटाने के लिए सीएनबी के इंस्पेक्टरों ने 10 लाख रुपये में डील की थी. सीबीआई को इसका इनपुट मिल गया था. इसके बाद सीबीआई ने दोनों इंस्पेक्टरों की ट्रैकिंग शुरू की गई. इंस्पेक्टर महिपाल सिंह और रवि रंजन की कॉल डिटेल में देवा नर्सिंग होम के मालिक गयासुद्दीन अहमद से उनकी लगातार बातचीत की पुष्टि हुई थी. इसमें डील फाइनल होने की पुष्टि हुई. 10 लाख रुपये में पूरा मामला रफा-दफा करने की बात कही गई थी. 26 अगस्त को सीबीआई ने महिपाल और रवि रंजन को गयासुद्दीन से 10 लाख रुपये लेते पकड़ लिया था.

इसके बाद से इस मामले में लगातार सीबीआई की जांच जारी है. अब सीबीआई ने केमिस्ट एसोसिएशन के दो पदाधियारियों को गिरफ्तार किया है. दोनों पर आरोप है कि उन्होंने नर्सिंग होम संचालक से मामले को निपटाने के ठेका लिया था. मामले में सीबीएन के एक इंस्पेक्टर को बर्खास्त भी किया जा चुका है.

यह भी पढ़ें : मेरठ में देर रात CBI की रेड; 5 लाख रुपये रिश्वत लेते CGHS के अतिरिक्त निदेशक और कार्यालय अधीक्षक गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

For All Latest Updates

TAGGED:

BANNED MEDICINE BRIBERYCBN BRIBERY CBI ACTIONCHEMIST ASSOCIATION 2 OFFICIALSलखनऊ सीबीएन रिश्वतखोरी सीबीआई एक्शनLUCKNOW CBN BRIBERY CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

वैष्णो देवी भूस्खलन; बागपत की दो सगी बहनों की मौत, आगरा के भी 3 लोगों की गई जान, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये देगी योगी सरकार

यूपी में एक सितंबर से बदलेगा पेट्रोल खरीदने का नियम; बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा तेल

अब कोड ब्लू नहीं बोलेंगे डॉक्टर, 6 लाख की AI आधारित स्मार्ट बेड देगी सिग्नल, बचेगी मरीजों की जान

यूपी में 4 IPS अफसरों का ट्रांसफर, झांसी के DIG को गाजियाबाद कमिश्नरेट भेजा गया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.