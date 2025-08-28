लखनऊ : सीबीआई ने प्रतिबंधित दवा कोडीन सिरप बेचने के मामले में केमिस्ट एसोसिएशन बाराबंकी के जिला अध्यक्ष और एसोसिएसन के ही देवा ब्लॉक अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है. दोनों को जेल भेज दिया गया है. इन दोनों पदाधिकारियों ने देवा नर्सिंग होम चलाने वाले गयासुद्दीन से पूरे मामले को रफा-दफा कराने का ठेका लिया था. इस मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (CBN) के एक इंस्पेक्टर को बर्खास्त भी किया जा चुका है.
सीबीआई इस मामले में पकड़े गए सभी आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है. 26 जुलाई को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की टीम ने अमीनाबाद के ओल्ड मेडिसिन मार्केट स्थित एक गोदाम में छापेमारी की थी. इस दौरान टीम को 20 लाख टैबलेट्स और 5700 कोडीन सिरप की बोतलें मिली थी. बरामद अवैध दवा और दस्तावेज के आधार पर फार्मा कंपनी से जुड़े लेन-देन की जांच के दौरान नाम जोड़ने और हटाने के एवज में सीबीएन के इंस्पेक्टर रिश्वतखोरी कर रहे थे.
CBI apprehends Two Inspectors of Central Bureau of Narcotics, Lucknow in a Rs. 10 Lakh Bribery Case pic.twitter.com/3vJzRaf4IV— Central Bureau of Investigation (India) (@CBIHeadquarters) August 26, 2025
जांच में देवा नर्सिंग होम का भी नाम सामने आया. नर्सिंग होम के मालिक गयासुद्दीन अहमद से मामले से नाम हटाने के लिए सीएनबी के इंस्पेक्टरों ने 10 लाख रुपये में डील की थी. सीबीआई को इसका इनपुट मिल गया था. इसके बाद सीबीआई ने दोनों इंस्पेक्टरों की ट्रैकिंग शुरू की गई. इंस्पेक्टर महिपाल सिंह और रवि रंजन की कॉल डिटेल में देवा नर्सिंग होम के मालिक गयासुद्दीन अहमद से उनकी लगातार बातचीत की पुष्टि हुई थी. इसमें डील फाइनल होने की पुष्टि हुई. 10 लाख रुपये में पूरा मामला रफा-दफा करने की बात कही गई थी. 26 अगस्त को सीबीआई ने महिपाल और रवि रंजन को गयासुद्दीन से 10 लाख रुपये लेते पकड़ लिया था.
इसके बाद से इस मामले में लगातार सीबीआई की जांच जारी है. अब सीबीआई ने केमिस्ट एसोसिएशन के दो पदाधियारियों को गिरफ्तार किया है. दोनों पर आरोप है कि उन्होंने नर्सिंग होम संचालक से मामले को निपटाने के ठेका लिया था. मामले में सीबीएन के एक इंस्पेक्टर को बर्खास्त भी किया जा चुका है.
यह भी पढ़ें : मेरठ में देर रात CBI की रेड; 5 लाख रुपये रिश्वत लेते CGHS के अतिरिक्त निदेशक और कार्यालय अधीक्षक गिरफ्तार, जानें पूरा मामला