मेरठ : सीबीआई की गाजियाबाद टीम ने मंगलवार देर रात सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) के अतिरिक्त निदेशक, कार्यालय अधीक्षक और उनके निजी सहायक को गिरफ्तार किया है. टीम ने तीन आरोपियों को पांच लाख रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने अस्पतालों को सीजीएचएस के पैनल (सूची) से हटाने की धमकी दी थी.
50 लाख रुपये की मांग का आरोप : सीबीआई की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, मेरठ के सूरजकुंड स्थित सीजीएचएस-कार्यालय में मंगलवार देर रात सीबीआई की गाजियाबाद टीम ने अचानक रेड मारी. टीम ने सीजीएचएस (सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) के अतिरिक्त निदेशक अजय कुमार, कार्यालय अधीक्षक लवेश सोलंकी और उनके निजी सहायक रईस अहमद को गिरफ्तार किया है. दोनों अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने अस्पतालों को सीजीएचएस के पैनल (सूची) से हटाने की धमकी दी थी. उसके एवज में 50 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी.
शिकायत के बाद टीम ने की कार्रवाई : सीबीआई की तरफ इस बारे में एक विज्ञप्ति भी जारी की गई है, जिसमें टीम ने रिश्वत की पहली किश्त के पांच लाख रुपये वसूलने की बात कही है. देर रात तक टीम तीनों आरोपियों के आवास में जांच पड़ताल करती रही. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की तरफ से बताया गया है कि ये कार्रवाई एक निजी अस्पताल के निदेशक की शिकायत के बाद की गई है. शिकायतकर्ता मेरठ और उसके आसपास विभिन्न नामों से कई अस्पतालों का संचालन करता है.
दो अस्पतालों का किया था औचक निरीक्षण : बताया जा रहा है कि मामला आठ अगस्त का है. सीजीएचएस टीम मेरठ ने उसके दो अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया था. जिसके बाद अस्पतालों में खामियां उजागर करते हुए आधिकारिक नोटिस जारी हुए थे. इतना ही नहीं आरोप है कि उसके बाद शिकायतकर्ता के अस्पतालों को सीजीएचएस पैनल वाले अस्पतालों की सूची से हटाने की धमकी दी गई थी. जिसके बाद शिकायतकर्ता ने सीबीआई को पूरे मामले से अवगत कराया था. मंगलवार शाम दोनों अधिकारी सीजीएचएस-कार्यालय पहुंचे जहां पर टीम ने घूस लेते गिरफ्तार कर लिया है.
5 लाख रुपये लेने की हामी भरने का आरोप : आरोप था कि उसके अस्पतालों को सूची से न हटाने की एवज में 50 लाख रुपये रिश्वत की मांग की गई. जिसके बाद CGHS के अतिरिक्त निदेशक अजय कुमार ने बीते दिन 5 लाख रुपये रिश्वत लेने की हामी भरी थी. इस पूरे मामले में मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि इस पूरे मामले में किसी भी विभाग ने उनसे या किसी उनके संबंधित अधिकारी से सम्पर्क नहीं किया. वह अवकाश पर हैं.
बता दें कि CGHS के अतिरिक्त निदेशक अजय कुमार और कार्यालय अधीक्षक लवेश सोलंकी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसमें यह भी अंकित किया गया है कि घूस की रकम दोनों ही अफसर निजी कर्मचारी रईस के माध्यम से वसूली करते थे.
यह भी पढ़ें : ऑफिस में PWD का JE ले रहा था 50 हजार रुपये रिश्वत, एंटी करप्शन ने छापा मारकर दबोचा, AE भागा