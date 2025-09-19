ETV Bharat / state

सीजीपीएससी स्कैम में सीबीआई का बिग एक्शन, पांच आरोपी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है.

CGPSC SCAM
सीजीपीएससी घोटाला (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 19, 2025 at 4:45 PM IST

रायपुर: कांग्रेस शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में हुए सीजीपीएससी( छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग) घोटाले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है. शुक्रवार 19 सितंबर को यह कार्रवाई सीबीआई ने की है. कुल पांच लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है.

जानिए किन लोगों की हुई गिरफ्तारी ?: सीबीआई ने लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक रही आरती वासनिक, पीएसी के सचिव रहे पूर्व आईएएस जीवनलाल ध्रुव को गिरफ्तार किया है. इसके अलावा जीवनलाल ध्रुव के बेटे सुमित ध्रुव सहित निशा कोसले और दीपा आदिल को गिरफ्तार किया है. सीबीआई ने उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश किया. इससे पहले सीबीआई के द्वारा आरती वासनिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी पूछताछ के बाद सीबीआई ने उन्हें छोड़ दिया था.

अब तक कितने लोगों की हुई गिरफ्तारियां?: सीजीपीएससी स्कैम में इससे पहले 7 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है. जिसमें सीबीआई ने नवंबर 2024 में तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और बजरंग पावर एंड इस्पात के निदेशक श्रवण कुमार गोयल को गिरफ्तार किया था. जनवरी 2025 में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. जिसमें नितेश सोनवानी, ललित गणवीर , शंशाक गोयल और भूमिका कटियार शामिल हैं.

नितेश सोनवानी तत्कालीन सीजीपीएससी के चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के भतीजे थे और उनका चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ था. इसके अलावा ललित गणवीर , शशांक गोयल और भूमिका कटियार भी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए थे. इसके साथ ही साहिल सोनवानी डिप्टी एसपी पद के लिए चयनित हुए थे. इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो वर्तमान में रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है.

कब हुआ था सीजीपीएससी स्कैम ?: छत्तीसगढ़ में साल 2020 से 2022 के बीच हुए लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में अनियमितता से जुड़ा हुआ मामला है. इस दौरान सीजीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा और साक्षात्कार लिए गए थे. उसमें योग्य अभ्यर्थियों की उपेक्षा करके प्रभावशाली राजनेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के गरीबों को डिप्टी कलेक्टर डीएसपी और अन्य उच्च पदों पर चयनित किया गया था. इस घोटाले में प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े किए थे.

