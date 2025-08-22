ETV Bharat / state

सीबीआई के पांच लाख के इनामी अपराधी को एजीटीएफ ने गाजियाबाद से दबोचा - PRAVEEN LALA ARRESTED

कामां में जिला जज के दो परिजनों की हत्या का मुख्य आरोपी है प्रवीण उर्फ लाला.

इनामी अपराधी एजीटीएफ के हत्थे चढ़ा
इनामी अपराधी एजीटीएफ के हत्थे चढ़ा (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 22, 2025 at 8:03 PM IST

3 Min Read

जयपुर. राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक जघन्य हत्याकांड में 15 साल से फरार चल रहे मुख्य आरोपी प्रवीण उर्फ लाला को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है. वह भरतपुर जिले के कामां का रहने वाला है. उस पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पांच लाख रुपए का ईनाम घोषित कर रखा है. वह पिछले 15 साल से देश की कई पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दे रहा था.

एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के एडीजी दिनेश एमएन ने बताया, यह मामला 29 जुलाई 2010 का है. जब भरतपुर जिले के कामां में तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर दयाल रोहिल्ला के परिवार पर हमला किया गया था. पुरानी रंजिश के चलते परसराम, डालचंद, प्रवीण उर्फ लाला और बबलू ने फायरिंग कर जज के पिता खेमचंद रोहिल्ला और भाई गिर्राज प्रसाद की नृशंस हत्या कर दी थी. इस हमले में उनके भाई एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद रोहिल्ला, प्रमिला और अंजू भी गोली लगने से घायल हुए थे. इस जघन्य हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त प्रवीण उर्फ लाला था. जो घटना के बाद से फरार था.

इसे भी पढ़ें: SI पेपर लीक: महिला कांस्टेबल ने 14 लाख में खरीदा पेपर, इंटरव्यू में फेल, अब SOG ने किया गिरफ्तार

सीबीआई को सौंपी गई थी जांच : राजस्थान पुलिस ने आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था. लेकिन जब वह लंबे समय तक हाथ नहीं आया तो मामले की गंभीरता को देखते हुए मार्च 2011 में मामले की जांच उच्च न्यायालय ने सीबीआई को सौंप दी थी. सीबीआई ने इस हत्याकांड में परसराम, प्रवीण उर्फ लाला, डालचंद और पदम सिंह को दोषी माना था. इस हत्याकांड के दो साल बाद आरोपी पदम सिंह व डालचंद को गिरफ्तार कर लिया गया था. सीबीआई ने भी अथक प्रयास किए और प्रवीण उर्फ लाला व परसराम की गिरफ्तारी पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया.

दो भाई 15 साल से दे रहे चकमा : प्रवीण और परसराम दोनों भाई हैं और पिछले 15 साल से फरार थे. उन्होंने बताया कि एजीटीएफ ने उसे पकड़ने का काम प्राथमिकता से लिया और एएसपी सिद्धांत शर्मा के नेतृत्व व राजेश मलिक के सुपरविजन में एक विशेष टीम का गठन किया गया. इस टीम के सदस्य हेड कांस्टेबल महेंद्र कुमार बिजारणियां, राम अवतार और अभिमन्यु कुमार सिंह ने डेढ़ साल तक अथक प्रयास किए और आरोपी के बारे में जानकारी जुटाई.

इसे भी पढ़ें: भीलवाड़ा: पुलिस टीम ने जोधपुर से 50 हजार रुपए के इनामी अफीम तस्कर को दबोचा

सटीक सूचना के बाद टीम रवाना : इस टीम को 19 अगस्त 2025 को मुखबिर से सटीक सूचना मिली. जिसके आधार पर टीम तुरंत दिल्ली और गाजियाबाद के सीमावर्ती इलाकों में रवाना हुई. टीम ने आरोपियों की तलाश में आसूचना के आधार पर राज्य एवं राज्य के बाहर कई स्थानों पर दबिश दी. अब आज आखिरकार खूंखार बदमाश प्रवीण को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है.

तंग गलियों में घूमकर जुटाई जानकारी : इस टीम ने तंग गलियों और लाखों की आबादी में प्रतिदिन लगभग 20 किलोमीटर घूम कर प्रवीण की पहचान कर उसके ठिकाने का पता लगाया. टीम ने आज शुक्रवार सुबह 4 बजे स्थानीय पुलिस के सहयोग से गाजियाबाद में प्रवीण के ठिकाने पर छापा मारा. वह बदले हुए नामों से फर्जी दस्तावेज बनवाकर अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था. पुलिस ने आखिरकार उसे धर दबोचा.

जयपुर. राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक जघन्य हत्याकांड में 15 साल से फरार चल रहे मुख्य आरोपी प्रवीण उर्फ लाला को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है. वह भरतपुर जिले के कामां का रहने वाला है. उस पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पांच लाख रुपए का ईनाम घोषित कर रखा है. वह पिछले 15 साल से देश की कई पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दे रहा था.

एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के एडीजी दिनेश एमएन ने बताया, यह मामला 29 जुलाई 2010 का है. जब भरतपुर जिले के कामां में तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर दयाल रोहिल्ला के परिवार पर हमला किया गया था. पुरानी रंजिश के चलते परसराम, डालचंद, प्रवीण उर्फ लाला और बबलू ने फायरिंग कर जज के पिता खेमचंद रोहिल्ला और भाई गिर्राज प्रसाद की नृशंस हत्या कर दी थी. इस हमले में उनके भाई एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद रोहिल्ला, प्रमिला और अंजू भी गोली लगने से घायल हुए थे. इस जघन्य हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त प्रवीण उर्फ लाला था. जो घटना के बाद से फरार था.

इसे भी पढ़ें: SI पेपर लीक: महिला कांस्टेबल ने 14 लाख में खरीदा पेपर, इंटरव्यू में फेल, अब SOG ने किया गिरफ्तार

सीबीआई को सौंपी गई थी जांच : राजस्थान पुलिस ने आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था. लेकिन जब वह लंबे समय तक हाथ नहीं आया तो मामले की गंभीरता को देखते हुए मार्च 2011 में मामले की जांच उच्च न्यायालय ने सीबीआई को सौंप दी थी. सीबीआई ने इस हत्याकांड में परसराम, प्रवीण उर्फ लाला, डालचंद और पदम सिंह को दोषी माना था. इस हत्याकांड के दो साल बाद आरोपी पदम सिंह व डालचंद को गिरफ्तार कर लिया गया था. सीबीआई ने भी अथक प्रयास किए और प्रवीण उर्फ लाला व परसराम की गिरफ्तारी पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया.

दो भाई 15 साल से दे रहे चकमा : प्रवीण और परसराम दोनों भाई हैं और पिछले 15 साल से फरार थे. उन्होंने बताया कि एजीटीएफ ने उसे पकड़ने का काम प्राथमिकता से लिया और एएसपी सिद्धांत शर्मा के नेतृत्व व राजेश मलिक के सुपरविजन में एक विशेष टीम का गठन किया गया. इस टीम के सदस्य हेड कांस्टेबल महेंद्र कुमार बिजारणियां, राम अवतार और अभिमन्यु कुमार सिंह ने डेढ़ साल तक अथक प्रयास किए और आरोपी के बारे में जानकारी जुटाई.

इसे भी पढ़ें: भीलवाड़ा: पुलिस टीम ने जोधपुर से 50 हजार रुपए के इनामी अफीम तस्कर को दबोचा

सटीक सूचना के बाद टीम रवाना : इस टीम को 19 अगस्त 2025 को मुखबिर से सटीक सूचना मिली. जिसके आधार पर टीम तुरंत दिल्ली और गाजियाबाद के सीमावर्ती इलाकों में रवाना हुई. टीम ने आरोपियों की तलाश में आसूचना के आधार पर राज्य एवं राज्य के बाहर कई स्थानों पर दबिश दी. अब आज आखिरकार खूंखार बदमाश प्रवीण को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है.

तंग गलियों में घूमकर जुटाई जानकारी : इस टीम ने तंग गलियों और लाखों की आबादी में प्रतिदिन लगभग 20 किलोमीटर घूम कर प्रवीण की पहचान कर उसके ठिकाने का पता लगाया. टीम ने आज शुक्रवार सुबह 4 बजे स्थानीय पुलिस के सहयोग से गाजियाबाद में प्रवीण के ठिकाने पर छापा मारा. वह बदले हुए नामों से फर्जी दस्तावेज बनवाकर अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था. पुलिस ने आखिरकार उसे धर दबोचा.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJASTHAN POLICEएंटी गैंगस्टर टास्क फोर्सCBI MOST WANTED CRIMINALKAMAN JUDGE MURDER CASEPRAVEEN LALA ARRESTED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते के आखिरी दिन बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 300 अंक टूटा, लेकिन Wipro–Tata Motors–BEL में दिखी मजबूती

NRI बिजनेसमैन लॉर्ड स्वराज पॉल का लंदन में निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

6,6,6,6,6,6,6,6..., एशिया कप से पहले भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, देखें तूफानी शतक का धमाकेदार वीडियो

वृंदावन के गेस्ट हाउस में मिला पंजाब की युवती का शव; 5 दिन पहले ही आई थी रहने, संचालक हिरासत में

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.