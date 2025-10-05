ETV Bharat / state

उम्र बढ़ने के साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का खतरा...जानिए बैठने, उठने और काम करने का सही तरीका

अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में फिजियोथैरेपिस्ट डॉ. कुसुम मीणा ने बताया कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस 50 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों में होता है. इसके रोगियों की संख्या एक दशक में काफी बढ़ी है. रोगियों में अलग-अलग तरह की समस्या गर्दन की हड्डी में होती है. इससे रोगी को काफी तकलीफ और दर्द होता है. इनमें वर्टिब्रा भी तकलीफदेय स्थिति है. इसमें गर्दन की हड्डी के बीच की डिस्क सिकुड़ने लगती है. इस कारण गर्दन का मूवमेंट होता है तो डिस्क के ऊपर और नीचे की हड्डी आपस में रगड़ खाती है. इससे रोगी को काफी दर्द होता है. गर्दन में अकड़न रहती है. गर्दन का मूवमेंट भी कम हो जाता है. तंत्रिकाओं पर दबाव पड़ता है.

अजमेर: गर्दन में अकड़न और हाथ में झुनझुनाहट को बिल्कुल हल्के में ना लें, यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शुरुआत हो सकती है. हालांकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस 50 वर्ष पार के लोगों को ज्यादा होता है. अनियमित जीवनशैली और गलत मुद्रा में उठने, बैठने और काम करने से भी गर्दन की मांसपेशियों में अकड़न की समस्या आम है. खासकर स्क्रीन पर लंबा समय गुजारने वालों में यह समस्या ज्यादा देखी जा रही है. सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और गर्दन की मांसपेशियों में जकड़न के इलाज में फिजियोथेरेपी कारगर है.

डॉ. कुसुम मीणा ने बताया कि उम्र बढ़ाने के साथ होने वाला यह सामान्य विकार है. यह आनुवांशिक कारण से भी हो सकता है. लंबे समय तक एक स्थिति में गर्दन झुकाकर बैठना भी रोग की वजह हो सकता है. सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दूसरी स्थिति में गर्दन की हड्डी के बीच मौजूद डिस्क के बाहर आने से होती है. ऐसे तंत्रिकाओं पर काफी दबाव पड़ता है. तीसरी स्थिति बोर्नस्पर्स की है. इसमें गर्दन की हड्डी में छोटे-छोटे कांटे निकल आते हैं जो आपस में रगड़ खाने से रोगी को असहनीय दर्द होता है. यहां तक की रोगी गर्दन का मूवमेंट भी ठीक से नहीं कर पाता है.

रोग के लक्षण: फिजियोथैरेपिस्ट डॉ. कुसुम मीणा ने बताया कि लक्षण धीरे-धीरे विकसित होते हैं और समय के साथ गंभीर बन जाते हैं. समय पर इलाज नहीं लेने पर रोगी को काफी तकलीफ से गुजरना पड़ता है. गर्दन में दर्द और जकड़न, सिर दर्द और चक्कर आना, हाथों और कंधों में दर्द या झुनझुनाहट, कंधों और हाथों में कमजोरी आना, शरीर की गतिशीलता में कमी आना, गर्दन को घूमने या झुकाने में कठिनाई और दर्द होना सर्वाइकल के लक्षण हैं.

स्पॉन्डिलाइटिस के कारण (ETV Bharat GFX)

फिजियोथैरेपी कारगर: डॉ. मीणा बताती हैं कि बिना सर्जरी के सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के रोगियों का इलाज फिजियोथेरेपी से ठीक किया जाता है. रोगियों को गर्दन की मांसपेशियों को बढ़ाने, मांसपेशियों की अकड़न और खिंचाव को दूर करने के लिए रोगी को कई तरह की एक्सरसाइज बताई जाती है. सही पाश्चर में उठने, बैठने और सोने के बारे में बताते हैं. ग्रामीण क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के रोगी आते हैं. खेतों में काम करने वाले लोग चारे या अन्य सामान वजनी सामान सिर पर ढोते हैं. ऐसे में उनकी गर्दन में अकड़न आने लगती है. यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले रोगियों को सिर पर वजन नहीं उठाने को कहा जाता है.

युवाओं में बढ़ रही समस्या: मीणा ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के युवा भी गर्दन में जकड़न की समस्या लेकर आते हैं. युवाओं में मोबाइल का क्रेज है. वे काम के सिलसिले में लैपटॉप और मॉनिटर के सामने घंटों बैठते हैं. एक ही मुद्रा में लगातार बैठे रहने से गर्दन की मांसपेशी में जकड़न होने लगती है. उन्हें बताते हैं कि कैसे थोड़ा बदलाव कर जकड़न से मुक्ति पा सकते हैं. मसलन लैपटॉप और मॉनिटर का उपयोग अधिक है तो आंखों के लेवल पर उन्हें ले आए, ताकि लंबे समय तक गर्दन झुकाकर नहीं बैठना पड़े. ड्राइवर, टेलर या अन्य व्यवसायियों को उनकी कार्य की प्रकृति के अनुसार सही पाश्चर में काम करने की सलाह देते हैं.उन्हें कुछ एक्सरसाइज सिखाते हैं. यदि किसी युवा को गर्दन में हादसे के कारण चोट आई है तो उसे भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की आशंका रहती है. गर्दन में लगातार जकड़न है और समय पर इलाज नहीं कराया तो आगे चलकर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बदल सकती है.