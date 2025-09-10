ETV Bharat / state

BCCI कार्यकारी अध्यक्ष राजीव शुक्ला से मिलीं CAU की सचिव किरण वर्मा, यूपीएल के लिए किया आमंत्रित

राजीव शुक्ला से मुलाकात करतीं किरण वर्मा ( Photo Courtesy- CAU )

देहरादून: क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड इन दिनों यूपीएल-2 की तैयारियों में लगा हुआ है. सीएयू की नवनिर्वाचित सचिव किरण रौतेला वर्मा ने मंगलवार को बीसीसीआई कार्यकारी अध्यक्ष राजीव शुक्ला से मुलाकात की और उन्हें उत्तराखंड प्रीमियर लीग UPL 2 के लिए निमंत्रण दिया. सीएयू की सचिव किरण वर्मा ने राजीव शुक्ला से की मुलाकात: राज्य की क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड (सीएयू) की नवनिर्वाचित सचिव किरण रौतेला वर्मा ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के कार्यकारी अध्यक्ष राजीव शुक्ला से दिल्ली में एक महत्वपूर्ण मुलाकात की. इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में होने वाले उत्तराखंड प्रीमियर लीग (यूपीएल) मैचों के लिए शुक्ला को औपचारिक निमंत्रण देना था. साथ ही राज्य में क्रिकेट को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने के लिए विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई. किरण ने राजीव शुक्ला को यूपीएल देखने के लिए आमंत्रित किया: मुलाकात के दौरान किरण रौतेला वर्मा ने राजीव शुक्ला को उत्तराखंड में आयोजित होने वाले यूपीएल मैचों के लिए विशेष निमंत्रण दिया. उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता, विकसित खेल सुविधाओं और बढ़ते क्रिकेट उत्साह को ध्यान में रखते हुए किरण ने कहा, "उत्तराखंड की युवा प्रतिभाएं क्रिकेट के प्रति उत्साही हैं. यूपीएल जैसे मेगा इवेंट का यहां आगमन न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन का मौका भी प्रदान करेगा. हम बीसीसीआई से अपील करते हैं कि उत्तराखंड की इस लीग में आप उत्तराखंड जरूर आएं.