BCCI कार्यकारी अध्यक्ष राजीव शुक्ला से मिलीं CAU की सचिव किरण वर्मा, यूपीएल के लिए किया आमंत्रित
उत्तराखंड में 23 सितंबर से यूपीएल सीजन 2 शुरू होने वाला है, अभी इसके टेंडर विवाद की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 10, 2025 at 11:08 AM IST
देहरादून: क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड इन दिनों यूपीएल-2 की तैयारियों में लगा हुआ है. सीएयू की नवनिर्वाचित सचिव किरण रौतेला वर्मा ने मंगलवार को बीसीसीआई कार्यकारी अध्यक्ष राजीव शुक्ला से मुलाकात की और उन्हें उत्तराखंड प्रीमियर लीग UPL 2 के लिए निमंत्रण दिया.
सीएयू की सचिव किरण वर्मा ने राजीव शुक्ला से की मुलाकात: राज्य की क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड (सीएयू) की नवनिर्वाचित सचिव किरण रौतेला वर्मा ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के कार्यकारी अध्यक्ष राजीव शुक्ला से दिल्ली में एक महत्वपूर्ण मुलाकात की. इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में होने वाले उत्तराखंड प्रीमियर लीग (यूपीएल) मैचों के लिए शुक्ला को औपचारिक निमंत्रण देना था. साथ ही राज्य में क्रिकेट को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने के लिए विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई.
किरण ने राजीव शुक्ला को यूपीएल देखने के लिए आमंत्रित किया: मुलाकात के दौरान किरण रौतेला वर्मा ने राजीव शुक्ला को उत्तराखंड में आयोजित होने वाले यूपीएल मैचों के लिए विशेष निमंत्रण दिया. उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता, विकसित खेल सुविधाओं और बढ़ते क्रिकेट उत्साह को ध्यान में रखते हुए किरण ने कहा, "उत्तराखंड की युवा प्रतिभाएं क्रिकेट के प्रति उत्साही हैं. यूपीएल जैसे मेगा इवेंट का यहां आगमन न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन का मौका भी प्रदान करेगा. हम बीसीसीआई से अपील करते हैं कि उत्तराखंड की इस लीग में आप उत्तराखंड जरूर आएं.
राजीव शुक्ला ने यूपीएल में आने का आश्वासन दिया: शुक्ला ने इस निमंत्रण का स्वागत किया और कहा कि बीसीसीआई के लोग यूपीएल में शामिल होने के लिए हमेशा तैयार हैं. उन्होंने उत्तराखंड के मौजूदा स्टेडियमों, जैसे राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (देहरादून) की क्षमता और बुनियादी ढांचे की सराहना की. राजीव शुक्ला ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में क्रिकेट का प्रसार सराहनीय है. मुलाकात का दूसरा प्रमुख एजेंडा उत्तराखंड में क्रिकेट को उच्च स्तर पर ले जाना था. किरण ने राज्य के क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, युवा विकास कार्यक्रमों और महिलाओं के क्रिकेट को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने बताया कि सीएयू के तहत वर्तमान में 20 से अधिक जिला स्तर के क्रिकेट क्लब सक्रिय हैं, लेकिन फंडिंग और कोचिंग की कमी एक बड़ी चुनौती है. हम बीसीसीआई से उच्च गुणवत्ता वाले कोचिंग सेंटर, ग्रासरूट स्तर पर टूर्नामेंट और महिला क्रिकेट अकादमी स्थापित करने के लिए सहयोग चाहते हैं.
सीएम धामी से मिल चुकी हैं किरण: इससे पहले सीएयू की सचिव चुने जाने पर किरण वर्मा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी. इस मुलाकात में किरण ने एसोसिएशन की गतिविधियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया. मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित इस बैठक में किरण वर्मा ने न केवल सीएयू की उपलब्धियों का उल्लेख किया, बल्कि भविष्य की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला. सीएम धामी, जो स्वयं खेलों के प्रोत्साहन के पक्षधर हैं, ने इस मुलाकात को सकारात्मक रूप से लिया और राज्य सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा, "उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में खेलों का विकास न केवल युवाओं को दिशा देगा, बल्कि पर्यटन और सांस्कृतिक एकीकरण को भी मजबूत करेगा.
23 सितंबर से शुरू हो रहा है यूपीएल-2: बताते चलें कि सीएयू का यूपीएल 23 सितंबर से शुरू होने वाला है. हालांकि अभी इसके टेंडर विवाद की सुनवाई नैनीताल हाईकोर्ट में चल रही है.
