बीजापुर में मवेशी तस्कर केजी संन्यासी गिरफ्तार, 45 भैंसों को कराया गया आजाद

बस्तर के बीजापुर से पुलिस ने बड़े मवेशी तस्कर को गिरफ्तार किया है.

Published : August 21, 2025 at 7:33 PM IST

बीजापुर: नक्सल प्रभावित बीजापुर में लगातार मवेशी तस्करी की घटनाएं हो रही है. बीजापुर से तेलंगाना की ओर मवेशियों की तस्करी की जा रही है. बीते दो महीने के अंदर बीजापुर पुलिस ने लगातार मवेशी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है. एक बार फिर बुधवार को बीजापुर पुलिस ने एक बड़े मवेशी तस्कर को गिरफ्तार किया है. रूद्रारम के केजी संन्यासी को पुलिस ने अरेस्ट किया है.

45 भैंसों को कराया गया मुक्त: बीजापुर के एएसपी चंद्रकांत गवर्ना ने बताया कि केजी संन्यासी राज्य के बड़े मवेशी तस्करों में गिना जाता है. उसके खिलाफ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली. जिसके बाद यह कार्रवाई की गई. पुलिस को इनपुट मिला था कि आरोपी केजी संन्यासी तारलागुड़ा के जंगली इलाकों से भारी संख्या में मवेशियों को लेकर तेलंगाना की ओर जा रहा है.

हमने इस इनपुट पर तारलागुड़ा थाने को अलर्ट किया. उसके बाद तारलागुड़ा थाने से पुलिस फोर्स की टीम जंगली इलाकों में गई. वहां पर पुलिस ने देखआ कि केजी संन्यासी मवेशियों जिसमें भैंसे थी उन्हें हाकते हुए तेलंगाना की ओर जा रहा है. पुलिस ने तत्काल उसे अरेस्ट किया और भैंसों को उससे आजाद कराया- चंद्रकांत गवर्ना, एएसपी, बीजापुर

Bijapur To Telangana Cattle Smuggling
बीजापुर टू तेलंगाना मवेशियों की तस्करी (ETV BHARAT)

पूछताछ में केजी संन्यासी ने जुर्म किया कबूल: बीजापुर एएसपी चंद्रकांत गवर्ना ने आगे बताया कि मवेशी तस्कर केजी संन्यासी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया है. वह मवेशी से संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया. गवाहों की मौजूदगी में पुलिस ने 45 भैंसों को केजी संन्यासी से छुड़ाकर तारलागुड़ा के सरपंच और सचिव को सौंप दिया. आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत केस दर्ज किया गया है. इसके साथ ही पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने इन धाराओं में केस दर्ज करने के बाद आरोपी केजी संन्यासी को कोर्ट में पेश किया.

