बिहार में बाढ़ से हाहाकार, मरीन ड्राइव बना अस्थायी तबेला, किसानों ने भी ली शरण - FLOOD IN BIHAR

पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई क्षेत्र जलमग्न हैं. ऐसे में कई पशुपालक मरीन ड्राइव किनारे पशुओं को लेकर रह रहे हैं.

FLOOD IN BIHAR
मरीन ड्राइव किनारे पशुपालकों ने मवेशियों के साथ ली शरण (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 7, 2025 at 3:09 PM IST

5 Min Read

पटना: गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि से दियारा क्षेत्र पूरी तरह डूब चुका है. गंगा खतरे के निशान से करीब दो मीटर ऊपर बह रही है. जिससे बाढ़ प्रभावित इलाकों के पशुपालक अपने मवेशियों के साथ मरीन ड्राइव किनारे ऊंचे स्थलों पर शरण लेने को मजबूर हैं. यहां जगह की कमी के कारण मवेशी एक-दूसरे से सटकर बंधे हुए हैं. ऐसे में पशुओं को बैठने और आराम करने में भी परेशानी हो रही है.

मवेशियों का चारा प्रबंध करना बना चुनौती: बाढ़ प्रभावित पशुपालक परमानंद ने बताया कि वह दियारा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले प्रतापपुर के रहने वाले हैं. उनका क्षेत्र सारण जिले में आता है, लेकिन पटना नजदीक है. बाढ़ में उनका घर डूब गया है. जिसके कारण वह अपने 8-10 मवेशियों और परिवार के साथ मरीन ड्राइव के किनारे गोलघर क्षेत्र के आसपास शरण लिए हुए हैं.

बिहार में बाढ़ से हाहाकार (ETV Bharat)

मवेशियों को चारा प्रबंध करना बना चुनौती: उन्होंने बताया कि दियारा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पिछले 15 दिनों से बनी हुई है. जिससे उनके लिए खाना-पीना और मवेशियों को चारा उपलब्ध कराना चुनौती बना हुआ है. गोलघर के पास सप्लाई वाटर से खुद के लिए पानी की बोतल भरते हैं, जबकि मवेशियों के लिए बाढ़ का पानी ही साधन है.

खुले में शौच करना मजबूरी: पशुपालक परमानंद ने आगे बताया कि गंगा किनारे ही खुले में शौच जाते हैं, क्योंकि यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है. इसके अलावा मवेशियों के लिए भरपेट चारा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. जिसके कारण दुधारू गाय-भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया है. अभी तक जिला प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई मदद के लिए नहीं आया है.

FLOOD IN BIHAR
जगह कम होने पर मवेशियों को सटाकर बांधा गया. (ETV Bharat)

''बांस घाट पर मैं खटाल चलाता हूं और जब से पानी बढ़ा है, तब से मैं मरीन ड्राइव किनारे ऊंची जगह पर रह रहा हूं. नगर निगम के लोग आते हैं और धमकी देकर जाते हैं कि यहां से मवेशी को हटाओ नीचे लेकर जाओ. ऐसे में नीचे पानी होने के कारण मवेशी को लेकर कहां जाएंगे. प्रतिदिन दूर-दराज के इलाकों से महंगा चारा खरीदकर किसी तरह अपने पशुओं का पेट भर रहे हैं''. -संतोष यादव, पशुपालक

लंपी वायरस ने बढ़ाई पशुपालकों की चिंता: पशुपालक अमरेश कुमार यादव ने बताया कि उनका एक मवेशी हाल ही में लंपी वायरस से मर गया है. वहीं, गाय को भी लंबी वायरस हो गया है. जिससे उसकी हालत खराब है. कई पशुओं में लंबी वायरस के लक्षण दिखने लगे हैं, लेकिन इसकी कोई वैक्सीन नहीं मिल रही है. जिन पशुओं को लंपी वायरस हो गया है. वह बुखार से तप रहे हैं और कुछ खा पी नहीं रहे. दवाई लाकर खिला रहे हैं, लेकिन कोई विशेष असर नहीं हो रहा है.

FLOOD IN BIHAR
मवेशियों के रहने के लिए त्रिपाल बांधकर बनाया गया अस्थायी ठिकना (ETV Bharat)

मरीन ड्राइव बना अस्थायी शरणस्थल: पटना का मरीन ड्राइव इन दिनों दियारा क्षेत्र से विस्थापित लोगों और उनके मवेशियों के लिए अस्थायी शरणस्थल बन गया है. किसान राजकुमार ने बताया कि मंदीरी क्षेत्र से मवेशियों का चारा खरीदकर ला रहे हैं, क्योंकि यहां चारा बहुत महंगा है. चार मवेशियों को भरपेट चारा नहीं मिल पा रहा है और ना ही बीमार पशुओं के लिए मेडिकल सहायता मिल पा रही है. गंगा का पानी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है.

''अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि शरण स्थलों पर मोबाइल मेडिकल टीम, शौचालय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाए. साथ ही यहां पर मेडिकल कैंप, शिशु टीकाकरण, प्रसव, भोजन का उपस्कर, बच्चों हेतु विशेष भोजन, मच्छरदानी और सैनिटरी किट के लिए विशेष रूप से निर्मित योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करें और पशुपालकों के लिए चारे का प्रबंध करें''. -.-डॉ. त्यागराजन एस.एम, डीएम, पटना

FLOOD IN BIHAR
मवेशियों में लंपी वायरस का भी खतरा (ETV Bharat)

शरण स्थल पर होगी शौचालय की व्यवस्था: पटना डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम ने आगे बताया कि बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है. आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार सभी स्तर पर हर व्यवस्था है. बाढ़ प्रभावितों के जान-माल की सुरक्षा एवं ससमय राहत पहुंचाना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है. साथ ही नावों की तकनीकी क्रियाशीलता एवं ठोसता सुनिश्चित रखने का निर्देश दिया गया है.

लापरवाही करने पर होगी कार्रवाई: अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी, अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तुरंत रिस्पॉस करेंगे. राहत कार्यों की तैयारियों में किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. वहीं, दोषी लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

FLOOD IN BIHAR
बाढ़ की वजह से पशुओं के लिए चारा हुआ महंगा (ETV Bharat)

PATNA NEWSबिहार में बाढ़गंगा का बढ़ा जलस्तरFLOOD IN BIHAR

