जांजगीर चाम्पा: जिला मुख्यालय से लगे गाँव जर्वे (च) के गौठान मे 3 मवेशियों की मौत हो गई है. मवेशियों की मौत के बाद आनन फानन में पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचे और मवेशियों का परीक्षण किया. चिकित्सक ने मवेशियों की मौत का कारण भूख के साथ अंदरूनी दबाव को बताया. अब इस मामले में कांग्रेस ने शासन-प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

क्या है पूरा मामला: जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम जर्वे (च) के सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि, रविवार सुबह कोतवाली पुलिस ने 25 मवेशियों को कुछ समय गोठान में रखने की बात कही थी. तस्करी मामले में कार्रवाई के बाद पुलिस ने इन मवेशियों को गोठान में रखा था. मवेशियों के खाने पीने के लिए किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं होने के चलते 3 मवेशियों की मौत हो गई.

जांजगीर के गोठान में 3 मवेशियों की मौत, पुलिस ने तस्करों से छुड़ाकर गोठान में छोड़ा था (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमें सूचना दिए थे कि, 3-4 घंटे ही रखेंगे फिर जहां की गाय है वहां दे देंगे. अब हमारे पास कोई चारा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर गायों को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी- कमल कश्यप,,, सरपंच प्रतिनिधि जर्वे (च)

कांग्रेस विधायक ने लगाए गंभीर आरोप: मवेशियों की मौत के मामले मे कांग्रेसी विधायक ने शासन प्रशासन पर निशाना साधा है. मवेशियों के व्यवस्था के लिए राज्य सरकार को गैर जिम्मेदार बताया, कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद से गौठान बंद कर दिया गया और गांव गांव के मवेशी सड़क में आ गए हैं.

जांजगीर के गोठान में 3 मवेशियों की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हाईवे से लेकर गांव सड़क पर मवेशियों का कब्जा है. पुलिस ने आज मवेशी से भरा पिकअप पकड़ा और मवेशियों को बिना सुविधा वाले गोठान मे छोड़ दिया. राज्य सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जो भी जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई करनी चाहिए- ब्यास कश्यप, कांग्रेसी विधायक

जिले में इन दिनों सड़क में हो रही दुर्घटना में मवेशियों की मौत को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग द्वारा सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है. मवेशियों के गले में रेडियम पट्टी पहना कर हादसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन जिस तरह कोतवाली पुलिस ने 25 मवेशियों को भूख से मरने के लिए खाली गोठान मे छोड़ दिया उस पर अब सवाल उठ रहे हैं.