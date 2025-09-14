ETV Bharat / state

पशुपालकों को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार में 5 लाख जीतने का सुनहरा मौका, इस तारीख तक कर दें अप्लाई

राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा आवेदन मांगे गए हैं. प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए की राशि है.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 14, 2025 at 4:26 PM IST

करनालः पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कई योजनाएं और पुरस्कार का प्रावधान है. ताकि पशुपालकों को इससे प्रोत्साहन मिले और वे भविष्य में और भी अच्छा काम करें. इसी कड़ी में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे गए हैं. पोर्टल https://awards.gov.in/ के माध्यम से राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए गए हैं. इच्छुक पशुपालक 15 सितंबर तक ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं.

क्या बोले डीसीः करनाल डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि "मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के प्रभावी विकास के लिए अथक प्रयास किया जा रहा है, ताकि किसानों को स्थायी आजीविका प्रदान की जा सके." उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, दूध उत्पादक किसानों, डेयरी सहकारी समितियों/एफपीओ और कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों (एआईटी) को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभाग इस वर्ष भी तीन श्रेणियों में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान करेगा, जिनमें पंजीकृत स्वदेशी मवेशी, मुर्रा भैंस नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति (डीसीएस)/दूध उत्पादक कंपनी (एमपीसी)/डेयरी किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) व सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी) शामिल हैं.

कई श्रेणी में है पुरस्कारः उन्होंने बताया पहली दो श्रेणियों यानी सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान और सर्वश्रेष्ठ डीसीएस/एफपीओ/एमपीसी को योग्यता प्रमाण पत्र, एक स्मृति चिन्ह और नकद पुरस्कार शामिल हैं. जिसमें प्रथम स्थान के लिए पांच लाख रुपये, दूसरे स्थान के लिए तीन लाख रुपये और तीसरे स्थान के लिए दो लाख रुपये दिए जाएंगे. वहीं सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी) श्रेणी के मामले में, तीनों श्रेणियों के लिए पुरस्कार में केवल योग्यता प्रमाणपत्र और एक स्मृति चिन्ह दिया जाएगा.

26 नवंबर को मिलेगा पुरस्कारः जिला उपयुक्त ने बताया कि ये पुरस्कार राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे. पात्रता मानदंड और नामांकन की ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी वेबसाइट https://awards.gov.in/ पर देखी जा सकती है. इसलिए जो भी पशुपालक भाई इसमें आवेदन करना चाहता हैं. वह वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

