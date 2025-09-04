ETV Bharat / state

बाड़मेर में घरवालों को बंधक बनाकर लूटी नकदी व गहने

बाड़मेर में लुटेरों ने छत का दरवाजा तोड़ा, एक परिवार को बंधक बनाया, बच्चे को धमकाया और जेवरात-नकदी लूटकर फरार हो गए-

पिस्तोल की नोंक पर लूट
डकैती का शिकार पीड़ित परिवार (ETV Bharat Barmer)
September 4, 2025

बाड़मेर: सीमावर्ती गडरा रोड के मुख्य बाजार स्थित एक घर में बड़ी डकैती की घटना सामने आई है. लुटेरों ने घर की छत का दरवाजा तोड़कर प्रवेश किया. आते ही बुजुर्ग दंपती व उनकी बेटी के हाथ-पैर बांधकर तथा मुंह पर पट्टी चिपकाकर उन्हें बंधक बना लिया. पिस्तौल की नोक पर एक बच्चे को निशाना बनाकर परिवार के लोगों को धमकाया और चुप कराया. इसके बाद वे घर में रखे आभूषण और नकदी लूटकर फरार हो गए. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है.

गडरा रोड थानाधिकारी हुनमानराम ने बताया कि यह वारदात मुख्य बाजार में स्थित उत्तमचंद भूतड़ा के घर पर हुई. लुटेरों ने बुधवार रात में सो रहे वृद्ध दंपती और उनकी बेटी के हाथ-पैर बांध दिए और मुंह पर पट्टी लगा दी. इसके बाद उन्होंने घर से आभूषण और नकदी लूटकर फरार हो गए. गुरुवार सुबह जब आस-पड़ोस के लोगों को इस बात का पता चला तो मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलने पर गडरा रोड थानाधिकारी हुनमानराम अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने एफएसएल, एमओबी और डॉग स्क्वाड की टीमों को बुलाकर साक्ष्य जुटाए. घटना की गंभीरता को देखते हुए चौहटन वृताधिकारी जीवनलाल खत्री भी मौके पर पहुंचे.

पीड़ित परिवार का कहना था कि बुधवार देर रात दो बजे के आसपास चार बदमाशों ने घर की छत का दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया. उन्होंने परिवार के सदस्यों को बंधक बना लिया और बच्चे को मारने की धमकी दी. परिवार का कहना है कि लुटेरे घर में रखे आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए. बदमाशों के हाथों में लोहे की रॉड और एक पिस्तौल भी थी, हालांकि यह निश्चित नहीं है कि वह असली थी या नकली. इस वारदात के बाद परिवार के साथ-साथ पूरे पड़ोस में डर बना हुआ है. थानाधिकारी ने बताया कि घटनास्थल का मुआयना करने के बाद बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है.

