गोवंश में लंपी रोग को लेकर अलर्ट मोड में पशुपालन विभाग, सरकार ने बनाई आरआरटी टीमें

प्रदेश की गायों में लंपी रोग के मामलों में बढ़ोतरी के साथ ही सरकार सक्रिय हो गई है.

गोवंश में लंपी रोग
गोवंश में लंपी रोग (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2025 at 12:27 PM IST

जयपुर: प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में एक बार फिर गोवंश में लंपी रोग के मामले सामने आने लगे हैं. सरकार ने स्थिति को नियंत्रित रखने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए रेपिड रिस्पॉन्स टीम (आरआरटी) का गठन किया है. ये टीमें प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत पहुंचकर रोगी पशुओं का उपचार कर रही हैं और आइसोलेशन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है.

पशुपालन मंत्री ने दी जानकारी : पशुपालन और गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पशुओं के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने स्पष्ट किया कि लंपी रोग को लेकर पशुपालकों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विभाग पूरी तरह सतर्क है और हर स्तर पर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं. मंत्री कुमावत ने बताया कि लंपी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण सबसे बड़ा उपाय है. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ 11 लाख 57 हजार गौवंशीय पशुओं का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा था. इसमें से मात्र दो माह में 1 करोड़ 8 लाख से अधिक पशुओं का टीकाकरण पूरा किया जा चुका है.

ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान : सरकार ग्रामीण सेवा शिविरों और विशेष जागरूकता अभियानों के माध्यम से पशुपालकों को लंपी रोग के लक्षण, बचाव और उपचार की जानकारी भी उपलब्ध करा रही है. विभाग ने पर्याप्त मात्रा में दवाइयों का भंडारण किया है और हर प्रभावित क्षेत्र में रोगी पशुओं को आइसोलेट कर समुचित इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है. मंत्री कुमावत ने कहा कि इस समय लंपी रोग के केवल छिटपुट मामले ही सामने आ रहे हैं और सरकार पूरी तरह सतर्क है. विभाग की मुस्तैदी, टीकाकरण और जागरूकता अभियानों के चलते वर्तमान में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है.

दो साल पहले भारी नुकसान : साल 2022-23 में राजस्थान को लंपी रोग का गंभीर प्रकोप झेलना पड़ा था, जब करीब 76 हजार गौवंशीय पशुओं की मृत्यु हुई थी. हालांकि उस समय विभाग की सक्रियता से हजारों पशुओं की जान बचाई गई थी. पिछले वर्ष भी टीकाकरण अभियान के तहत लगभग 95 प्रतिशत गौवंश को कवर किया गया, जिससे रोग पर समय रहते नियंत्रण पाया जा सका.

