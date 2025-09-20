ETV Bharat / state

गोवंश में लंपी रोग को लेकर अलर्ट मोड में पशुपालन विभाग, सरकार ने बनाई आरआरटी टीमें

गोवंश में लंपी रोग ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 20, 2025 at 12:27 PM IST 2 Min Read

जयपुर: प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में एक बार फिर गोवंश में लंपी रोग के मामले सामने आने लगे हैं. सरकार ने स्थिति को नियंत्रित रखने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए रेपिड रिस्पॉन्स टीम (आरआरटी) का गठन किया है. ये टीमें प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत पहुंचकर रोगी पशुओं का उपचार कर रही हैं और आइसोलेशन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है. पशुपालन मंत्री ने दी जानकारी : पशुपालन और गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पशुओं के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने स्पष्ट किया कि लंपी रोग को लेकर पशुपालकों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विभाग पूरी तरह सतर्क है और हर स्तर पर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं. मंत्री कुमावत ने बताया कि लंपी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण सबसे बड़ा उपाय है. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ 11 लाख 57 हजार गौवंशीय पशुओं का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा था. इसमें से मात्र दो माह में 1 करोड़ 8 लाख से अधिक पशुओं का टीकाकरण पूरा किया जा चुका है. इसे भी पढ़ें: अजमेर में लंपी वायरस की एंट्री, पशुपालन विभाग अलर्ट, जारी की एडवाइजरी