ETV Bharat / state

PM की मां को अपशब्द कहने पर राहुल-तेजस्वी के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा - HATE SPEECH FOR PM MODI

PM की मां को अपशब्द कहने के मामले में राहुल-तेजस्वी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा. इसको लेकर पटना में प्रदर्शन किया गया.

Rahul Gandhi And Tejashwi Yadav
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 2, 2025 at 7:50 AM IST

3 Min Read

पटना: दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से पीएम की मां को लेकर अपशब्द कहे जाने पर सियासत तेज हो गयी है. सोमवार को पटना में प्रदेश भाजपा चुनाव विभाग द्वारा पटना हाईकोर्ट के गेट नंबर चार के पास प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शनकारियों ने इसे मर्यादा व भारतीय संस्कृति के विरुद्ध बताया.

विभाग के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार ने जानकारी दी कि प्रदर्शन में अवधेश कुमार पांडेय, टी एन ठाकुर, अमरेंद्र नाथ वर्मा, अरविंद कुमार मंटू, डॉ अंजनी प्रसाद सिंह, अनवार करीम, राम अनुराग सिंह समेत बड़ी तादाद में अधिवक्ताओं ने भाग लिया.

"राज्य के सभी जिलों में उक्त मामले को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के विरुद्ध भारतीय न्याय सहिंता की धारा 61(1),(2), 62, 356, 351 तथा 353 के तहत मुकदमा दर्ज करवाने का काम विभाग के पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है." -राकेश कुमार ठाकुर, प्रदेश संयोजक

क्या है मामला?: बता दें कि 28 अगस्त को दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा का आयोजन किया गया था. इस दौरान मंच से एक नेता ने भाषण के दौरान पीएम मोदी को लेकर अपशब्द का इस्तेमाल किया था. इसको लेकर जमकर सियासत भी हुई. कांग्रेस के नेताओं ने भी इस घटना की निंदा की.

अमित शाह ने की थी निंदा: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना की निंदा की थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका जिक्र करते हुए कहा था कि यह घटना केवल निंदनीय नहीं बल्कि लोकतंत्र को कलंकित करने वाला है. सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां न केवल अनुचित हैं, बल्कि राजनीतिक मर्यादा को भी ठेस पहुंचाती हैं.

'संस्कृति और संस्कारों का अपमान': बिहार से बीजेपी के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव ने कहा था कि दरभंगा में कांग्रेस-आरजेडी के मंच से दी गई गालियां केवल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी का नहीं, बल्कि पूरे देश की संस्कृति और संस्कारों का अपमान है. हमारी संस्कारों में मां को भगवान से भी ऊपर का दर्ज़ा दिया जाता है.

हिरासत में आरोपी: घटना के बाद दरभंगा पुलिस ने सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भोपुरा गांव निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने 28 अगस्त की देर रात ही छापेमारी कर यह कार्रवाई की. पुलिस के अनुसार यह घटना सिमरी थाना क्षेत्र के बिठौली चौक पर कांग्रेस के एक मंच पर हुई थी. इस मामले को लेकर सिमरी थाना में केस दर्ज किया गया था.

ये भी पढ़ें:

पटना: दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से पीएम की मां को लेकर अपशब्द कहे जाने पर सियासत तेज हो गयी है. सोमवार को पटना में प्रदेश भाजपा चुनाव विभाग द्वारा पटना हाईकोर्ट के गेट नंबर चार के पास प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शनकारियों ने इसे मर्यादा व भारतीय संस्कृति के विरुद्ध बताया.

विभाग के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार ने जानकारी दी कि प्रदर्शन में अवधेश कुमार पांडेय, टी एन ठाकुर, अमरेंद्र नाथ वर्मा, अरविंद कुमार मंटू, डॉ अंजनी प्रसाद सिंह, अनवार करीम, राम अनुराग सिंह समेत बड़ी तादाद में अधिवक्ताओं ने भाग लिया.

"राज्य के सभी जिलों में उक्त मामले को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के विरुद्ध भारतीय न्याय सहिंता की धारा 61(1),(2), 62, 356, 351 तथा 353 के तहत मुकदमा दर्ज करवाने का काम विभाग के पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है." -राकेश कुमार ठाकुर, प्रदेश संयोजक

क्या है मामला?: बता दें कि 28 अगस्त को दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा का आयोजन किया गया था. इस दौरान मंच से एक नेता ने भाषण के दौरान पीएम मोदी को लेकर अपशब्द का इस्तेमाल किया था. इसको लेकर जमकर सियासत भी हुई. कांग्रेस के नेताओं ने भी इस घटना की निंदा की.

अमित शाह ने की थी निंदा: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना की निंदा की थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका जिक्र करते हुए कहा था कि यह घटना केवल निंदनीय नहीं बल्कि लोकतंत्र को कलंकित करने वाला है. सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां न केवल अनुचित हैं, बल्कि राजनीतिक मर्यादा को भी ठेस पहुंचाती हैं.

'संस्कृति और संस्कारों का अपमान': बिहार से बीजेपी के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव ने कहा था कि दरभंगा में कांग्रेस-आरजेडी के मंच से दी गई गालियां केवल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी का नहीं, बल्कि पूरे देश की संस्कृति और संस्कारों का अपमान है. हमारी संस्कारों में मां को भगवान से भी ऊपर का दर्ज़ा दिया जाता है.

हिरासत में आरोपी: घटना के बाद दरभंगा पुलिस ने सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भोपुरा गांव निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने 28 अगस्त की देर रात ही छापेमारी कर यह कार्रवाई की. पुलिस के अनुसार यह घटना सिमरी थाना क्षेत्र के बिठौली चौक पर कांग्रेस के एक मंच पर हुई थी. इस मामले को लेकर सिमरी थाना में केस दर्ज किया गया था.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

RAHUL GANDHITEJASHWI YADAVपीएम की मां को लेकर अपशब्दवोटर अधिकार यात्राHATE SPEECH FOR PM MODI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

वोटर अधिकार यात्रा : क्या बिहार में कांग्रेस के लिए सत्ता की राह आसान होगी?

Explainer : बिहार चुनाव को दिलचस्प बनाएगी बाहुबली और नेताओं की अगली पीढ़ी! देखें ऐसे 20 नाम जो दस्तक के लिए तैयार

NDA को 2010 में 24, 2020 में सिर्फ 6 सीट, मगध की 26 सीटों पर 2025 का पूरा समीकरण समझिए

बिहार की लड़कियों ने रसोई के बजाय बॉक्सिंग रिंग की ओर रुख क्यों किया?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.