पटना: दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से पीएम की मां को लेकर अपशब्द कहे जाने पर सियासत तेज हो गयी है. सोमवार को पटना में प्रदेश भाजपा चुनाव विभाग द्वारा पटना हाईकोर्ट के गेट नंबर चार के पास प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शनकारियों ने इसे मर्यादा व भारतीय संस्कृति के विरुद्ध बताया.
विभाग के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार ने जानकारी दी कि प्रदर्शन में अवधेश कुमार पांडेय, टी एन ठाकुर, अमरेंद्र नाथ वर्मा, अरविंद कुमार मंटू, डॉ अंजनी प्रसाद सिंह, अनवार करीम, राम अनुराग सिंह समेत बड़ी तादाद में अधिवक्ताओं ने भाग लिया.
"राज्य के सभी जिलों में उक्त मामले को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के विरुद्ध भारतीय न्याय सहिंता की धारा 61(1),(2), 62, 356, 351 तथा 353 के तहत मुकदमा दर्ज करवाने का काम विभाग के पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है." -राकेश कुमार ठाकुर, प्रदेश संयोजक
क्या है मामला?: बता दें कि 28 अगस्त को दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा का आयोजन किया गया था. इस दौरान मंच से एक नेता ने भाषण के दौरान पीएम मोदी को लेकर अपशब्द का इस्तेमाल किया था. इसको लेकर जमकर सियासत भी हुई. कांग्रेस के नेताओं ने भी इस घटना की निंदा की.
अमित शाह ने की थी निंदा: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना की निंदा की थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका जिक्र करते हुए कहा था कि यह घटना केवल निंदनीय नहीं बल्कि लोकतंत्र को कलंकित करने वाला है. सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां न केवल अनुचित हैं, बल्कि राजनीतिक मर्यादा को भी ठेस पहुंचाती हैं.
बिहार के दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माताजी के लिए कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार गालियों से भरी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, वह न केवल निंदनीय है, बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाला है।— Amit Shah (@AmitShah) August 28, 2025
'संस्कृति और संस्कारों का अपमान': बिहार से बीजेपी के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव ने कहा था कि दरभंगा में कांग्रेस-आरजेडी के मंच से दी गई गालियां केवल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी का नहीं, बल्कि पूरे देश की संस्कृति और संस्कारों का अपमान है. हमारी संस्कारों में मां को भगवान से भी ऊपर का दर्ज़ा दिया जाता है.
दरभंगा में कांग्रेस-आरजेडी के मंच से दी गई गालियाँ केवल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी माताजी का नहीं, बल्कि पूरे देश की संस्कृति और संस्कारों का अपमान हैं। हमारी संस्कारों में मां को भगवान से भी ऊपर का दर्ज़ा दिया जाता है। #माँ_का_अपमान_कॉंग्रेस_की_पहचान pic.twitter.com/BtNueUAyCH— Ram Kripal Yadav (@ramkripalmp) August 28, 2025
हिरासत में आरोपी: घटना के बाद दरभंगा पुलिस ने सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भोपुरा गांव निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने 28 अगस्त की देर रात ही छापेमारी कर यह कार्रवाई की. पुलिस के अनुसार यह घटना सिमरी थाना क्षेत्र के बिठौली चौक पर कांग्रेस के एक मंच पर हुई थी. इस मामले को लेकर सिमरी थाना में केस दर्ज किया गया था.
