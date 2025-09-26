ETV Bharat / state

रुद्रपुर छात्र संघ चुनाव: नामांकन में मारपीट और फायरिंग करने वाले 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

उधम सिंह नगर: रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव नामांकन के दौरान दो पक्षों में हुई मारपीट और फायरिंग के मामले में रुद्रपुर कोतवाली के एसएसआई ने 15 नामजद सहित एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. साथ ही घटना में शामिल आरोपियों के दो वाहनों को कब्जे में लेते हुए आरोपियों की धरपकड़ शुरू की गई है.

नामांकन के दौरान फायरिंग मारपीट करने वाले 15 आरोपी नामजद: रुद्रपुर के सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के नामांकन के दौरान छात्र गुटों में मार पीट और फायरिंग की घटना के मामले में कोतवाली पुलिस ने 15 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस के मुताबिक बुधवार को सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव को लेकर कल नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी.

प्रत्याशियों के समर्थकों ने की थी फायरिंग: दोपहर सवा एक बजे अध्यक्ष पद के दो प्रत्याशियों के समर्थक कॉलेज गेट के पास हाईवे में आमने सामने आ गए. इस दौरान दोनों के समर्थकों के बीच झगड़ा शुरू हो गया. कॉलेज गेट के पास तैनात पुलिस कर्मी जब तक वहां पर पहुंचते, तब तक एक पक्ष के समर्थक जस्सी कचूरा निवासी अर्जुनपुर ने गाली गलौच करते हुये दूसरे पक्ष की ओर असलहा निकालकर फायर कर दिया. भीड़ में एक और व्यक्ति सतपाल लाहौरिया निवासी लालपुर ने भी जस्सी कचूरा की तरफ जान से मारने की नीयत से असलहे से फायर कर दिया.