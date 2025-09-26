ETV Bharat / state

रुद्रपुर छात्र संघ चुनाव: नामांकन में मारपीट और फायरिंग करने वाले 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

रुद्रपुर के सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के नामांकन के दौरान छात्र गुटों में मारपीट और फायरिंग हुई थी

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 26, 2025 at 12:04 AM IST

उधम सिंह नगर: रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव नामांकन के दौरान दो पक्षों में हुई मारपीट और फायरिंग के मामले में रुद्रपुर कोतवाली के एसएसआई ने 15 नामजद सहित एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. साथ ही घटना में शामिल आरोपियों के दो वाहनों को कब्जे में लेते हुए आरोपियों की धरपकड़ शुरू की गई है.

नामांकन के दौरान फायरिंग मारपीट करने वाले 15 आरोपी नामजद: रुद्रपुर के सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के नामांकन के दौरान छात्र गुटों में मार पीट और फायरिंग की घटना के मामले में कोतवाली पुलिस ने 15 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस के मुताबिक बुधवार को सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव को लेकर कल नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी.

प्रत्याशियों के समर्थकों ने की थी फायरिंग: दोपहर सवा एक बजे अध्यक्ष पद के दो प्रत्याशियों के समर्थक कॉलेज गेट के पास हाईवे में आमने सामने आ गए. इस दौरान दोनों के समर्थकों के बीच झगड़ा शुरू हो गया. कॉलेज गेट के पास तैनात पुलिस कर्मी जब तक वहां पर पहुंचते, तब तक एक पक्ष के समर्थक जस्सी कचूरा निवासी अर्जुनपुर ने गाली गलौच करते हुये दूसरे पक्ष की ओर असलहा निकालकर फायर कर दिया. भीड़ में एक और व्यक्ति सतपाल लाहौरिया निवासी लालपुर ने भी जस्सी कचूरा की तरफ जान से मारने की नीयत से असलहे से फायर कर दिया.

बवाल से हाईवे पर जाम लग गया था: दोनों गुटों में आपस में काफी मारपीट, गाली गलौच होने लगी. मारपीट व फायरिंग की घटना से आसपास भय का माहौल व्याप्त हो गया. इस दौरान हाईवे अवरुद्ध हो गया. जाम में एम्बुलेंस, स्कूल बसें, रोडवेज बस व अन्य अत्यधिक आवश्यक सेवायें बाधित हो गई.

इनके खिलाफ हुआ मुकदमा: फायरिंग की घटना के बाद पुलिस टीम द्वारा माहौल खराब करने वाले जस्सी कचूरा निवासी अर्जुनपुर, मनप्रीत उर्फ गोपी निवासी गरीबपुरा बहेड़ी, अभय सक्सेना उर्फ चाईना निवासी भदईपुरा, दानिश निवासी सुभाष कालोनी, गगन रतनपुरिया निवासी रतनपुरा किच्छा, चेतन मांगड़ निवासी बिलासपुर, अमृत चीमा निवासी लोक विहार, विक्रम, जानी भाटिया निवासी भदईपुरा, प्रिंस शर्मा निवासी गदरपुर, सतपाल लाहौरिया उर्फ पिंदर, हेमंत उर्फ नोनू मिश्रा निवासी भदईपुरा, रवि रावत निवासी शांतिकालोनी, आकाश यादव निवासी भदईपुरा, आशीष यादव निवासी भदईपुरा को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया. लेकिन आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे. मौके पर मौजूद दो वाहन महिंद्रा थार UK06BF0307,UK06BK7273 को कब्जे में लेते हुए आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109/125/351(2)/352/190/191(2) /191(3) BNS के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है.
ये भी पढ़ें: रुद्रपुर में नामांकन के दौरान छात्रों गुटों में जमकर मारपीट, फायरिंग से मची अफरा-तफरी

