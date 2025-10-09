ETV Bharat / state

राशमी सरपंच पर रिश्वत मांगने का मुकदमा दर्ज, एसीबी की ट्रैप कार्रवाई हुई थी विफल

चित्तौड़गढ़: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने ग्राम पंचायत राशमी के सरपंच बंशीलाल रैगर के खिलाफ तीन लाख रुपए की रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया है. सरपंच पर भूखंडों का पट्टा जारी करने के बदले यह राशि मांगने का आरोप लगा है. एसीबी ने 15 अगस्त को ट्रैप की कार्रवाई की थी, लेकिन सरपंच को इसकी भनक लग गई और वह घर पर ताला लगाकर फरार हो गया था.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी के डीआईजी प्रहलाद सिंह कृष्णिया की निगरानी में एएसपी विक्रम सिंह परमार की टीम ने यह कार्रवाई की. उन्होंने बताया कि 13 अगस्त को एक शिकायतकर्ता ने एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. शिकायत में उसने बताया कि वह और उसका भाई अपने मकान और दादा के कब्जे वाले भूखंडों का पट्टा बनवाने के लिए सरपंच बंशीलाल रैगर से मिले थे, जिस पर सरपंच ने छह लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी. एसीबी द्वारा शिकायत की पुष्टि के लिए कराई गई जांच में सरपंच ने काम के बदले तीन लाख रुपए मांगने की बात कबूली और पहली किस्त के रूप में डेढ़ लाख रुपए लेने पर सहमति जताई.