पटना: बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ महाराष्ट्र और यूपी में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई गई है. दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में उनके खिलाफ दो बीजेपी नेताओं ने केस दर्ज कराया है.
यूपी में तेजस्वी के खिलाफ केस दर्ज: बता दें कि यूपी के शाहजहांपुर में BJP महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने सदर बाजार थाने में तेजस्वी यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया है. उन्होंने शिकायत में बताया कि RJD के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉम एक्स पर शुक्रवार को एक पोस्ट जारी किया गया था.
Maharashtra | On the complaint of Gadchiroli BJP MLA Milind Ramji Narote, a case has been registered against RJD leader and former Bihar Dy CM Tejashwi Yadav for allegedly posting objectionable and defamatory content on social media platform 'X' against Prime Minister Narendra…— ANI (@ANI) August 22, 2025
पीएम पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप: पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है. साथ ही उनकी फोटो का उपयोग किया गया है. जिससे जनता की भावनाएं आहत हुई हैं. ऐसे में तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.
महाराष्ट्र में भी केस दर्ज: महाराष्ट्र में BJP विधायक मिलिंद नरोटे की शिकायत पर पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ गढ़चिरौली पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धारा जैसे धारा 196(1)(ए)(बी), 356(2)(3), 352, 353(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
आज गया में लगेगी झूठ और जुमलों की दुकान!— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) August 22, 2025
प्रधानमंत्री जी, गया में बिना हड्डी की जुबान से आज झूठ और जुमलों का हिमालय खड़ा करेंगे लेकिन बिहार के न्यायप्रिय जनता दशरथ मांझी की तरह उनके झूठ और जुमलों के इन विशाल पहाड़ों को तोड़ देगी।
11 साल अपनी और 20 वर्षों की एनडीए सरकार के 20… pic.twitter.com/X1KRhb80pY
''कल थाना सदर बाजार में भाजपा की महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता द्वारा बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. जिससे तेजस्वी यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 153(2) और 197(1)(a) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है. इस मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है''. -राजेश द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर
ये है मामला : बता दें कि 22 अगस्त को पीएम मोदी का बिहार दौरा था. इसी बीच पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक कार्टून शेयर किया था. जिसमें पीएम की गया रैली को “जुमलों की दुकान” बताया था. इसी को लेकर उनके खिलाफ बीजेपी नेताओं ने केस दर्ज कराया है.
FIR registered against RJD leader Tejashwi Yadav in Maharashtra''s Gadchiroli for `objectionable'' social media post on PM Modi— Press Trust of India (@PTI_News) August 22, 2025
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि गढ़चिरौली से भाजपा विधायक मिलिंद नरोटे ने राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. जिससे उनके खिलाफ मानहानि समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
