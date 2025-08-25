ETV Bharat / state

सिक्योरिटी मनी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी, शिकायत लेकर थाने पहुंचा पीड़ित - DEHRADUN FRAUD CASE

देहरादून में ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. शिकायत के बाद पुलिस सक्रियता से एक्शन ले रही है.

Published : August 25, 2025 at 9:23 AM IST

देहरादून: कोतवाली डालनवाला क्षेत्र के अंतर्गत एक मोबाइल स्टोर संचालक ने सिक्योरिटी फीस निकालने के नाम पर अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति से 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर डाली. पीड़ित की शिकायत के आधार पर कोतवाली डालनवाला में 12 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है. वहीं एक दूसरे मामले में साइबर ठगो ने पेमेंट रिफंड करने का झांसा देकर महिला से लाखों रुपए की ठगी कर डाली. महिला की शिकायत के आधार पर थाना राजपुर में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.

दून एंक्लेव निवासी हरीश भट्ट ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह अमित मिश्रा निवासी करनपुर को लंबे समय से जानता है. अमित मिश्रा ने साल 2023 के दौरान कहा कि 2017-2018 में उसने हरिद्वार में मोबाइल स्टोर खोला था. कोरोना काल में उसको काफी नुकसान हो गया था. उसकी सिक्योरिटी भी कंपनी में फंस गई है और बाजार का भी काफी उधार हो गया. यदि कुछ रुपए उधार दे दो तो वह कंपनी में रकम जमा कर अपनी सिक्योरिटी वापस ले लेगा और सारी रकम लौटा देगा. पीड़ित ने यूपीआई के माध्यम से 90 हजार रुपए दे दिए. उसके बाद अमित मिश्रा ने फोन पर पीड़ित को बताया कि वह इस समय

मोबाइल स्टोर के एरिया सेल्स मैनेजर सचिन गर्ग के साथ है और उसे कुछ रुपए की कमी पड़ गई है, जो कि उसे कंपनी में जमा करने हैं. इसलिए सीधा एरिया सेल्स मैनेजर को गूगल पर कर दें. पीड़ित ने एरिया सेल्स मैनेजर सचिन गर्ग के नंबर पर 45 हजार रुपए भेज दिए और कुछ समय तक अमित मिश्रा का फोन नहीं आया. फिर अचानक अमित मिश्रा ने व्हाट्सएप नंबर पर किसी समीर चौहान जोनल मैनेजर का लेटर हेड भेजा और समीर के खाते में रकम भेजने को कहा गया.

इसके बाद पीड़ित ने एक लाख रुपए भेज दिए. इसी तरह अमित मिश्रा ने 21 मार्च 2023 से अब तक अलग-अलग तारीखों को पीयूष जुगरान, मोहित सक्सेना, अभिजीत किशोर, अक्षय मुंद्रा, शशि कुमार सिंह,कुमार मंगलम, दीपांशु मित्तल, खब्बू तिवारी और अभिषेक कुमार के खाते में कुल 50 लाख रुपए की रकम मंगवाई. अमित मिश्रा से जब रकम वापस करने के बाद कहीं तो वह कोई ना कोई बहाना बनाता रहा. कंपनी के लेटर हेड की जांच करवाई गई तो वह फर्जी पाए गए.

कोतवाली डालनवाला प्रभारी मनोज मैनवाल ने बताया है कि पीड़ित हरीश भट्ट की तहरीर के आधार पर 12 आरोपी अमित मिश्रा, सचिन गर्ग, समीर चौहान, पीयूष जुगरान, मोहित सक्सेना, अभिजीत किशोर,अक्षय मुंद्रा, शशि कुमार सिंह, कुमार मंगलम, दीपांशु मित्तल, खब्बू तिवारी और अभिषेक कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

महिला से लाखों की ठगी: वहीं दूसरे मामले में घाटी रिवर वैली निवासी प्रगति रस्तोगी ने शिकायत दर्ज कराई है कि उन्होंने ऑनलाइन एप पर सामान खरीदा था, जिसका रिफंड आना था. समय सीमा के अंदर ना आने के कारण पीड़िता ने गूगल पर कंपनी का केयर का नंबर सर्च किया जिस पर एक नंबर मिला. उस नंबर पर फोन किया तो व्यक्ति ने जल्द रिफंड आने की बात कही. साइबर ठग ने कहा कि गूगल पे पर रिफंड आएगा. साइबर ठगों ने हेल्प डेस्क ऐप डाउनलोड करवाया और उसके बाद उनके बैंक खाते से 11 लाख 50 हजार रुपए ट्रांसफर कर लिए. जिसके बाद पीड़िता ने थाना राजपुर में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.

