रेल रोको आंदोलन को लेकर मामला दर्ज, चक्रधरपुर आरपीएफ थाना में 500 अज्ञात लोगों पर केस
कुड़मी समुदाय के रेल रोको आंदोलन को लेकर कार्रवाई हुई है. पश्चिमी सिंहभूम जिला में इसको लेकर मामला दर्ज किया गया है.
Published : September 23, 2025 at 7:51 PM IST
चाईबासा: कुड़मी समुदाय द्वारा शनिवार 20 सितंबर को प्रदेशव्यापी प्रदर्शन हुआ. पश्चिमी सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर में भी रेल रोको आंदोलन का असर देखने को मिला. इस मामले में अब चक्रधरपुर आरपीएफ ने मामला दर्ज कराया है.
कुड़मी समुदाय अपनी मांगों को लेकर शनिवार को सोनुवा स्टेशन पर करीब छह घंटे रेलवे ट्रैक जाम किया. जिससे वहां रेल परिचालन बाधित हुआ. जिसे लेकर सोनुवा स्टेशन प्रबंधक के बयान पर कुड़मी समाज के नेता अमित महतो समेत 500 अज्ञात लोगों पर केस संख्या 881/2025 चक्रधरपुर आरपीएफ थाना में मामला दर्ज किया गया है. रेलवे आरपीएफ ने ट्रैक जाम में शामिल अन्य नेताओं की तस्वीरों से पहचान कर रही है.
इन धाराओं में मामला दर्ज
कुड़मी समाज ने अपनी मांगों को लेकर सोनुवा स्टेशन में रेल ट्रैक जाम किया था, जिससे ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई. रेलवे पुलिस ने इस मामले में रेलवे एक्ट की धारा लगाई है. जिसमें रेलवे इलाके में हल्ला मचाने, रेलकर्मियों को अपना कर्तव्य पालन में अवरोध उत्पन्न करने, प्रतिबंधित रेलवे इलाका में बिना अनुमति प्रवेश करने और ट्रेनों की आवाजाही बाधित करने का आरोप शामिल है.
आंदोलन का कारण
कुड़मी समाज एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत है. समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार और प्रशासन से आंदोलन कर गुहार लगा रहे हैं. अपनी इन्हीं मांगों को लेकर शनिवार 20 सितंबर को कुड़मी समुदाय के द्वारा प्रदेशव्यापी रेल रोका आंदोलन का आयोजन किया. इसी के आलोक में चक्रधरपुर के सोनुवा स्टेशन में रेलवे ट्रैक जाम किया गया था.
20 सितंबर को अहले सुबह से आंदोनल शुरू
शनिवार को अहले सुबह से ही कुड़मी समाज एकजुट होकर अपने इलाके के नजदीकी रेलवे स्टेशन पर कूच कर गये. इसके बाद महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग तमाम पाबंदी को तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर बैठ गये. झारखंड की राजधानी रांची के मूरी, टाटीसिल्वे रेलवे ट्रैक पर धरना शनिवार सुबह से ही शुरू हो गया. आंदोलनकारी ट्रैक पर उतर आए और नारेबाजी करते हुए ट्रैक पर बैठ गए.
इस आंदोलन का असर गिरिडीह में देखने को मिला. आंदोलनकारी शनिवार की सुबह ही ग्रैंड कोड लाइन यानी दिल्ली को गया-धनबाद होते हुए कोलकाता से जोड़ने वाली ट्रैक को पारसनाथ के पास जाम कर दिया. वहीं बोकारो में चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठ गए. आरपीएफ ने उनको हटाने की कोशिश की लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ.
लगातार 12 घंटे तक चला आंदोलन
एसटी की सूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर कुड़मी समाज का रेल रोको आंदोलन शनिवार देर रात तक चला. प्रदेश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर सुबह से लेकर देर रात तक रेलवे ट्रैक जाम रहा. रांची के मुरी में 12 घंटे तक तो गिरिडीह के पारसनाथ में करीब 20 घंटे कर आंदोलन चला. इस कारण से वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें घंटों तक फंसी रहीं. बता दें कि पूरे झारखंड में कुल 15 रेलवे स्टेशन पर ये आंदोलन चला.
