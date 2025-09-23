ETV Bharat / state

रेल रोको आंदोलन को लेकर मामला दर्ज, चक्रधरपुर आरपीएफ थाना में 500 अज्ञात लोगों पर केस

रेल रोको आंदोलन की तस्वीर ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 23, 2025 at 7:51 PM IST 3 Min Read