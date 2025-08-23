ETV Bharat / state

बिहार में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही! मृत शिक्षक पर FIR दर्ज, चार साल पहले हुई थी मौत - CASE FILED AGAINST TEACHERS

बांका में मृत शिक्षक के खिलाफ निगरानी ब्यूरो ने केस दर्ज कराया है. जानें मृत्यु प्रमाण पत्र जमा होने के बावजूद कैसे हुई चूक. पढ़ें.

बांका फर्जी सर्टिफिकेट मामला (ETV Bharat)
Published : August 23, 2025 at 10:57 AM IST

बांका: बिहार के बांका में फर्जी सर्टिफिकेट मामले में शिक्षा विभाग और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने हाल ही में एक मृत शिक्षक के खिलाफ फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर केस दर्ज किया है.

4 साल पहले हुई शिक्षक की मौत: मिर्जापुर पंचायत के सोनडीहा निवासी शिक्षक निरंजन कुमार, जो प्राथमिक विद्यालय मेहरपुर में पदस्थापित थे. उनकी मौत 2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान हो गई थी. इसके बावजूद, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने हाल ही में उनके खिलाफ फर्जी सर्टिफिकेट मामले में केस दर्ज किया है.

बांका में मृत शिक्षक पर केस (ETV Bharat)

मृत्यु प्रमाण पत्र जमा, फिर भी चूक: निरंजन कुमार के परिजनों ने उनके मौत की सूचना तत्काल शिक्षा विभाग को दी थी और मृत्यु प्रमाण पत्र प्रखंड संसाधन केंद्र (बीआरसी) से लेकर जिला कार्यालय तक जमा किया था. इसके बावजूद, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को यह जानकारी नहीं मिली, और उन्होंने मृतक शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी.

शिक्षा विभाग की जांच में बच गए थे शिक्षक: निरंजन कुमार लंबे समय तक शिक्षा विभाग की सर्टिफिकेट जांच प्रक्रिया में बचते रहे. जब निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने इस जांच की कमान संभाली, तब उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हुई. जांच के दौरान उनका सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया. हालांकि शिक्षक कि 2021 में मौत हो गई, जिसकी जानकारी विभाग को दी जा चुकी थी.

मृत शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज (ETV Bharat)

एक महिला शिक्षक पर गिरी गाज: निगरानी ब्यूरो की जांच में प्राथमिक विद्यालय जगतापुर में कार्यरत शिक्षिका पल्लवी कुमारी का सर्टिफिकेट भी फर्जी पाया गया. बताया जा रहा है कि पल्लवी 2018 से ही लापता हैं. इस मामले में निगरानी ब्यूरो ने दोनों शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, लेकिन मृतक शिक्षक पर केस दर्ज किया गया.

परिजनों में आक्रोश: निरंजन कुमार की पत्नी खुशबू कुमारी, बड़े भाई और प्रखंड के पूर्व प्रमुख जितेंद्र यादव, छोटे भाई मनीष कुमार सहित अन्य परिजनों ने इस कार्रवाई पर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त किया है. उनका कहना है कि मृत्यु की सूचना पहले ही दी जा चुकी थी, फिर भी निगरानी ब्यूरो ने ऐसी गलती कैसे की? इस घटना ने उनके परिवार को मानसिक रूप से आहत किया है.

"2021 में मेरे बड़े भाई निरंजन कुमार की कोरोना से मौत हो गई थी. इसके बावजूद, निगरानी ब्यूरो ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है."-मृतक का छोटा भाई

शिक्षक संघ में चर्चा का विषय: इस मामले ने स्थानीय प्रखंड शिक्षक संघ में भी खूब चर्चा बटोरी है. शिक्षकों के बीच निगरानी ब्यूरो और शिक्षा विभाग की इस चूक को लेकर नाराजगी है. कई शिक्षकों ने इसे विभागीय लापरवाही का परिणाम बताया और मांग की है कि ऐसी गलतियों को रोकने के लिए बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए.

2021 में हुई शिक्षक की मौत (ETV Bharat)

पुलिस कर रही आगे की कार्रवाई: थानाध्यक्ष मंटू कुमार ने बताया कि मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी जाएगी, और मामले की आगे की जांच की जाएगी. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो और शिक्षा विभाग को इस लापरवाही के लिए जवाबदेही तय करनी होगी. साथ ही, इस घटना ने फर्जी सर्टिफिकेट के खिलाफ चल रही कार्रवाई में और सतर्कता बरतने की जरूरत को उजागर किया है.

"शुक्रवार को निरंजन कुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र स्वजनों द्वारा दिया गया. जिसकी सूचना जिला में दी जाएगी. निगरानी टीम द्वारा मृतक शिक्षक पर कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कराया गया था."-मंटू कुमार, थानाध्यक्ष

