ETV Bharat / state

भोजपुरी स्टार पवन सिंह के खिलाफ वाराणसी में मुकदमा दर्ज, इस मामले में कोर्ट के आदेश पर हुई FIR - FIR AGAINST SINGER PAWAN SINGH

आरोप है कि अभिनेता पवन सिंह की ओर से जान से मारने की धमकी भी दी गई.

भोजपुरी स्टार पवन सिंह के खिलाफ FIR.
भोजपुरी स्टार पवन सिंह के खिलाफ FIR. (Photo Credit; Social Media)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 11:58 PM IST

2 Min Read

वाराणसी : भोजपुरी सुपर स्टार पवन सिंह सहित चार लोगों के खिलाफ कैंट पुलिस ने करोड़ों की ठगी का मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने केस दर्ज करने की कार्रवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर मंगलवार को की. आरोप है कि होटल कारोबारी से भोजपुरी फिल्म निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी की गई है. पीड़ित व्यापारी की तहरीर पर प्रेमशंकर राय, उनकी पत्नी सीमा राय, अभिनेता पवन सिंह और निर्देशक अरविंद चौबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

कैंट इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि पीड़ित होटल कारोबारी विशाल सिंह की तरफ से कोर्ट में एप्लीकेशन देकर केस दर्ज करने की अपील गई थी. कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है. विशाल ने बताया कि मुंबई में पढ़ाई के दौरान उसकी पहचान प्रेमशंकर राय और उनकी पत्नी से हुई थी. दोनों ने भोजपुरी फिल्म बनाने के नाम पर करोड़ों रुपये इन्वेस्ट करवाए और भरोसा दिलाया कि खर्च की गई राशि सब्सिडी व मुनाफे के रूप में लौटाई जाएगी.

व्यापारी का आरोप है कि उसने किश्तों में लगभग 32.60 लाख रुपये सीधे खातों में जमा किए और फिल्म की शूटिंग व पोस्ट प्रोडक्शन पर करीब 1.25 करोड़ रुपये खर्च किए. इसके बावजूद न तो रकम वापस की गई और न ही मुनाफे का हिस्सा दिया गया. आरोप है कि विपक्षियों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उसे निर्माता दिखाया और जब उसने पैसों की मांग की तो टालमटोल की गई.

आरोप है कि अभिनेता पवन सिंह की ओर से जान से मारने की धमकी भी दी गई. पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कैंट थाना पुलिस को आदेश दिया कि विपक्षियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराई जाए. आदेश की प्रति मिलते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें : लखीमपुर में पत्नी का शव लेकर डीएम ऑफिस पहुंचा पति, बोला- मौत का जिम्मेदार कौन? 19 दिन से इलाज के लिए भटक रहा था

वाराणसी : भोजपुरी सुपर स्टार पवन सिंह सहित चार लोगों के खिलाफ कैंट पुलिस ने करोड़ों की ठगी का मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने केस दर्ज करने की कार्रवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर मंगलवार को की. आरोप है कि होटल कारोबारी से भोजपुरी फिल्म निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी की गई है. पीड़ित व्यापारी की तहरीर पर प्रेमशंकर राय, उनकी पत्नी सीमा राय, अभिनेता पवन सिंह और निर्देशक अरविंद चौबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

कैंट इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि पीड़ित होटल कारोबारी विशाल सिंह की तरफ से कोर्ट में एप्लीकेशन देकर केस दर्ज करने की अपील गई थी. कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है. विशाल ने बताया कि मुंबई में पढ़ाई के दौरान उसकी पहचान प्रेमशंकर राय और उनकी पत्नी से हुई थी. दोनों ने भोजपुरी फिल्म बनाने के नाम पर करोड़ों रुपये इन्वेस्ट करवाए और भरोसा दिलाया कि खर्च की गई राशि सब्सिडी व मुनाफे के रूप में लौटाई जाएगी.

व्यापारी का आरोप है कि उसने किश्तों में लगभग 32.60 लाख रुपये सीधे खातों में जमा किए और फिल्म की शूटिंग व पोस्ट प्रोडक्शन पर करीब 1.25 करोड़ रुपये खर्च किए. इसके बावजूद न तो रकम वापस की गई और न ही मुनाफे का हिस्सा दिया गया. आरोप है कि विपक्षियों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उसे निर्माता दिखाया और जब उसने पैसों की मांग की तो टालमटोल की गई.

आरोप है कि अभिनेता पवन सिंह की ओर से जान से मारने की धमकी भी दी गई. पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कैंट थाना पुलिस को आदेश दिया कि विपक्षियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराई जाए. आदेश की प्रति मिलते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें : लखीमपुर में पत्नी का शव लेकर डीएम ऑफिस पहुंचा पति, बोला- मौत का जिम्मेदार कौन? 19 दिन से इलाज के लिए भटक रहा था

For All Latest Updates

TAGGED:

VARANASI FIR AGAINST SINGER PAWAN SINGHPAWAN SINGH CONTROVERSYभोजपुरी स्टार पवन सिंह के लिए केसFIR AGAINST SINGER PAWAN SINGH

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.