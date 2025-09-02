वाराणसी : भोजपुरी सुपर स्टार पवन सिंह सहित चार लोगों के खिलाफ कैंट पुलिस ने करोड़ों की ठगी का मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने केस दर्ज करने की कार्रवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर मंगलवार को की. आरोप है कि होटल कारोबारी से भोजपुरी फिल्म निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी की गई है. पीड़ित व्यापारी की तहरीर पर प्रेमशंकर राय, उनकी पत्नी सीमा राय, अभिनेता पवन सिंह और निर्देशक अरविंद चौबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

कैंट इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि पीड़ित होटल कारोबारी विशाल सिंह की तरफ से कोर्ट में एप्लीकेशन देकर केस दर्ज करने की अपील गई थी. कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है. विशाल ने बताया कि मुंबई में पढ़ाई के दौरान उसकी पहचान प्रेमशंकर राय और उनकी पत्नी से हुई थी. दोनों ने भोजपुरी फिल्म बनाने के नाम पर करोड़ों रुपये इन्वेस्ट करवाए और भरोसा दिलाया कि खर्च की गई राशि सब्सिडी व मुनाफे के रूप में लौटाई जाएगी.

व्यापारी का आरोप है कि उसने किश्तों में लगभग 32.60 लाख रुपये सीधे खातों में जमा किए और फिल्म की शूटिंग व पोस्ट प्रोडक्शन पर करीब 1.25 करोड़ रुपये खर्च किए. इसके बावजूद न तो रकम वापस की गई और न ही मुनाफे का हिस्सा दिया गया. आरोप है कि विपक्षियों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उसे निर्माता दिखाया और जब उसने पैसों की मांग की तो टालमटोल की गई.

आरोप है कि अभिनेता पवन सिंह की ओर से जान से मारने की धमकी भी दी गई. पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कैंट थाना पुलिस को आदेश दिया कि विपक्षियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराई जाए. आदेश की प्रति मिलते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

