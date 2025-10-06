ETV Bharat / state

लखीमपुर हिंसा; पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी, बेटे आशीष समेत 4 पर केस दर्ज, गवाह ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई थी गुहार

लखीमपुर खीरीः जिले का बहुचर्चित तिकुनिया हिंसा कांड एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पढ़ुआ थाना पुलिस ने पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे आशीष मिश्रा और दो अन्य के खिलाफ गवाह को धमकाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है.

तिकुनिया हिंसा कांड मामले के प्रमुख गवाह बलजिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बताया कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है. 15 और 16 अगस्त 2023 को उन्हें गवाही न देने के लिए डराया-धमकाया गया था. धमकियां मिलने के बाद वह इतना भयभीत हो गए कि उन्होंने पंजाब जाकर शरण लेने का निर्णय लिया था. बलजिंदर ने कोर्ट को बताया कि उन्हें अजय मिश्रा टेनी, आशीष मिश्रा, अमनदीप सिंह टेनी के करीबी और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति से जान का खतरा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस गवाही को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. पढ़ुआ थाना प्रभारी ने बताया कि IPC की धारा 195A के तहत गवाह को धमकाना, 506 आपराधिक धमकी और साजिश के तहत केस दर्ज किया गया है. मामले की जांच प्रारंभ कर दी गई है और जल्द ही सभी आरोपियों से पूछताछ की जाएगी.