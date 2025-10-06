लखीमपुर हिंसा; पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी, बेटे आशीष समेत 4 पर केस दर्ज, गवाह ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई थी गुहार
तिकुनिया में हुए हिंसा के गवाह ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई थी सुरक्षा की गुहार, जान से मारने की धमकी देने का आरोप
लखीमपुर खीरीः जिले का बहुचर्चित तिकुनिया हिंसा कांड एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पढ़ुआ थाना पुलिस ने पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे आशीष मिश्रा और दो अन्य के खिलाफ गवाह को धमकाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है.
तिकुनिया हिंसा कांड मामले के प्रमुख गवाह बलजिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बताया कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है. 15 और 16 अगस्त 2023 को उन्हें गवाही न देने के लिए डराया-धमकाया गया था. धमकियां मिलने के बाद वह इतना भयभीत हो गए कि उन्होंने पंजाब जाकर शरण लेने का निर्णय लिया था. बलजिंदर ने कोर्ट को बताया कि उन्हें अजय मिश्रा टेनी, आशीष मिश्रा, अमनदीप सिंह टेनी के करीबी और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति से जान का खतरा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस गवाही को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. पढ़ुआ थाना प्रभारी ने बताया कि IPC की धारा 195A के तहत गवाह को धमकाना, 506 आपराधिक धमकी और साजिश के तहत केस दर्ज किया गया है. मामले की जांच प्रारंभ कर दी गई है और जल्द ही सभी आरोपियों से पूछताछ की जाएगी.
यह था मामला : बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में किसान आंदोलन कर रहे थे. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र मोनू पर प्रदर्शन कर रहे चार लोगों व एक पत्रकार पर थार चलवाकर हत्या करने का आरोप लगा था. वहीं 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी पीट पीटकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में आशीष मिश्र और 12 अन्य आरोपी जेल भेजे गए थे.
