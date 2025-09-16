ETV Bharat / state

हमीरपुर जेल में बंदी की मौत मामला; जेलर-डिप्टी जेलर समेत 8 पर हत्या का केस दर्ज, ज्यूडिशियल इंक्वायरी शुरू

जिला प्रशासन के पत्नी-भाभी को नौकरी और बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी का आश्वासन के बाद परिजनों ने शव का किया अंतिम संस्कार,

रोते बिलखते परिजन. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 5:58 PM IST

हमीरपुरः जिला कारागार हमीरपुर में रविवार की रात बंदी अनिल तिवारी की संदिग्ध मौत का मामला अब हत्या के मुकदमे तक पहुंच गया है. बंदी की पत्नी पूजा द्विवेदी की तहरीर पर जेल प्रशासन के बड़े अफसरों सहित आठ लोगों के खिलाफ हत्या सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है. वहीं, समाजवादी पार्टी ने इस मामले को लेकर पुलिस-प्रशान को घेरा है.

गौरतलब है कि सदर कोतवाली क्षेत्र के सूरजपुर गांव निवासी अनिल तिवारी (33) को एससी/एसटी एक्ट के मुकदमे में वांछित के बाद पुलिस ने 11 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. रविवार को जेल में अनिल की मौत हो गई थी. अनिल की पत्नी ने तहरीर में आरोप लगाया गया है कि 200 रुपये की अवैध वसूली का विरोध करने पर जेल कर्मियों और अधिकारियों ने अनिल तिवारी की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई. तहरीर के आधार पर मंगलवार को सदर कोतवाली में जेलर चांडिला, डिप्टी जेलर संगेश, राइटर विनय सिंह, पुलिस सिपाही अनिल यादव, लंबरदार दिलीप, लंबरदार शकील मोहम्मद, लंबरदार दीपक और एक अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

प्रशासन के आश्वासन पर किया अंतिम संस्कारः बता दें कि मामला सामने आने के बाद मृतक के परिजन लगातार इंसाफ की मांग पर अड़े रहे. घटना के बाद हालात बिगड़ते देख जिला प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा. सर्किट हाउस में देर रात जिलाधिकारी घनश्याम मीणा, पुलिस अधीक्षक और भाजपा जिलाध्यक्ष के साथ पीड़ित परिवार की वार्ता हुई. समझौते के बाद मृतक का अंतिम संस्कार कराया गया.

अनिल तिवारी का परिवार.
अनिल तिवारी का परिवार. (ETV Bharat)

बच्चों की पढ़ाई और दो महिलाओं को नौकरी का आश्वासनः डीएम घनश्याम मीणा ने मंगलवार को कहा कि मामले की ज्यूडिशियल इंक्वायरी बैठा दी गई है. पुलिस जांच भी साथ-साथ चल रही है. डिप्टी जेलर और वार्डन ही नहीं, बल्कि जिसकी भी संलिप्तता सामने आएगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. पीड़ित परिवार की मांगों पर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है. मृतक के बच्चों की पढ़ाई को लेकर केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की व्यवस्था कराई जाएगी, ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके. इसके अलावा विधवा पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी. मृतक के दो परिजनों को नगर पालिका सदर में नौकरी देने का फैसला लिया गया है.

अनिल तिवारी के घर पर पसरा मातम.
अनिल तिवारी के घर पर पसरा मातम. (ETV Bharat)

दोषियों को कड़ी सजा मिलेः पत्नी रीना द्विवेदी का कहना है कि जेल के अंदर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली लंबे समय से चल रही है. अनिल ने इसका विरोध किया तो जेल स्टाफ ने उसे सबक सिखाने के लिए पीट-पीटकर जान ले ली. उधर, परिजनों ने कहा कि यह केवल मुआवजा या नौकरी का मामला नहीं है, बल्कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना ही उनका असली मकसद है. परिवार ने शासन से भरोसा जताया है कि निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

समाजवादी पार्टी का X पर पोस्ट.
समाजवादी पार्टी का X पर पोस्ट. (Samajwadi party media cell)

सपा ने भाजपा को घेराः वहीं, समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने X पर पोस्ट किया है कि 'यूपी के जनपद हमीरपुर में जेल के अंदर अनिल तिवारी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. अब अनिल तिवारी की पत्नी ने कहा है कि जेलर और डिप्टी जेलर ने यह हत्या करवाई है, अगर न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या कर लूंगी. लगता है भाजपा सरकार में पंडित जी लोगों के कोई ग्रह खराब चल रहे हैं, चाहे जेल हो या थाना सभी जगह पीट-पीट कर मार डाले जा रहे हैं, फिर भी भाजपा की गुलामी कर रहे हैं. भाजपा की गुलामी करने के कारण ही पंडित जी लोग अपनी इस दुर्दशा को प्राप्त हैं, और शायद आगे भी भाजपा सरकार उनके साथ यही सलूक करती रहेगी. भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था ना तो सड़क पर है ना थाने में ना जेल के अंदर, सभी जगह अपराध हो रहा है, चाहे थाना हो या जेल, न्याय कहीं नहीं है, सिर्फ गुंडाराज, जंगल राज, अपराध का राज हावी है, क्योंकि यूपी की भाजपा सत्ता खुद अपराधियों के हाथ में है.'

हमीरपुर जेल में बंदी की मौत पर बवाल; डिप्टी जेलर-जेल वार्डर सस्पेंड, 3 दिन बाद भी परिजनों ने नहीं लिया शव

