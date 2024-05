ETV Bharat / state

बालेसर में पुलिस पर पथराव मामले में 17 के खिलाफ मामला दर्ज, 9 गिरफ्तार - case against 17 in attack on police

17 लोगों के खिलाफ पुलिस ने किया मामला दर्ज (ETV Bharat Jodhpur) जोधपुर. बालेसर कस्बे के शहीद भवंर सिंह इंदा चौराहे पर एक काले शीशे लगी गाड़ी के चालान करने को लेकर मंगलवार रात को हुए विवाद में पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा, हाइवे जाम करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है. जबकि 9 लोगों को धारा 151 में गिरफ्तार किया है. इसमें नगरपालिका अध्यक्ष रेवंतराम सांखला भी शामिल हैं. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ अभियान चल रहा है. रात को हुए घटनाक्रम में 9 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. ग्रामीण पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मौके पर शांति है. पुलिस बल तैनात है. आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा सहित अन्य धाराएं लगाई गई हैं. देर शाम को रेंज आईजी विकास कुमार और पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव बालेसर पहुंचे और थाने में पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. पढ़ें: बालेसर में गाड़ी से काली फिल्म हटाने का लेकर बवाल, ग्रामीण और पुलिस भिड़े - Uproar In Jodhpur पुलिस जनता में हो रही लगातार हो रही झड़पें: ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस और जनता के बीच पिछले कुछ दिनों में झड़प के तीन बड़े मामले हो चुके हैं. चामू थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में मौके पर पहुंची पुलिस को लोगों ने कमरे में बंद कर दिया था. मारपीट भी हुई. चुनाव के दौरान पीपाड़ क्षेत्र में मतदान केंद्र का वीडियो बनाने को लेकर पुलिस और लोगों के बीच झड़प हुई. अब बुधवार रात को एक वाहन पर काली फिल्म लगी होने पर कार्रवाई को लेकर जनता सड़क पर आ गई. ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनता को छोटी-छोटी बातों पर पुलिस से नहीं उलझना चाहिए. अगर किसी तरह की शिकायत है, तो अपनी बात सही जगह पर पहुंचा सकते हैं. पुलिस पर उलझने पर आमजन को कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है.