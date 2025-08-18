ETV Bharat / state

RTE विवाद: गहलोत ने शिक्षा निदेशक से की बात, खाचरियावास ने दिया आंदोलन को समर्थन - JAIPUR RTE ADMISSION

जयपुर में RTE चयनित बच्चों को दाखिला नहीं मिलने से अभिभावक नाराज हैं. अशोक गहलोत और प्रताप सिंह खाचरियावास ने अभिभावकों को समर्थन दिया.

गहलोत से मिले अभिभावक
गहलोत से मिले अभिभावक (ETV Bharat Jaipur)
ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 18, 2025 at 8:36 PM IST

जयपुर: RTE में चयनित बच्चों को अब तक दाखिला नहीं मिलने से नाराज अभिभावक विपक्षी नेताओं के दरवाजे खटखटाने लगे हैं. सोमवार को संयुक्त अभिभावक संघ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अभिभावक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से मिले और अपनी पीड़ा साझा की.

गहलोत-खाचरियावास का समर्थन: इस दौरान अशोक गहलोत ने शिक्षा निदेशक से फोन पर बात कर त्वरित संज्ञान लेने को कहा, जबकि प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकार को चेतावनी देते हुए अभिभावकों के आंदोलन को समर्थन दिया. राइट टू एजुकेशन को लेकर मामला लगातार गर्माता जा रहा है. बीते एक महीने से अभिभावक सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अब विपक्ष का सहारा ले रहे हैं.

खाचरियावास ने दिया आंदोलन को समर्थन
खाचरियावास ने दिया आंदोलन को समर्थन (ETV Bharat Jaipur)

चार महीने से चक्कर काट रहे अभिभावक: संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन ने बताया कि बीते चार महीने से अभिभावक शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री तक चक्कर काटकर अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहे थे. धरना-प्रदर्शन और ज्ञापन के बावजूद राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की नींद नहीं टूटी. इस कारण अभिभावकों ने गहलोत और खाचरियावास का दरवाजा खटखटाया और दोनों नेताओं ने मौके पर ही अभिभावकों को खुला समर्थन दिया, जिससे उनमें न्याय की उम्मीद जगी है.

कोर्ट आदेश का हवाला देकर गुमराह कर रहे स्कूल: जैन ने बताया कि 10 अगस्त को शिक्षा उपसचिव ने पत्र जारी कर स्पष्ट किया था कि कोर्ट ने दाखिले पर कोई स्टे नहीं दिया है. स्टे केवल पुनर्भरण राशि को लेकर है, लेकिन निजी स्कूल कोर्ट के आदेश का हवाला देकर अभिभावकों को गुमराह कर रहे हैं. वहीं, गहलोत से मुलाकात के बाद शिक्षा निदेशक ने फोन पर उन स्कूलों की सूची मांगी है जो दाखिला नहीं दे रहे. साथ ही उन्होंने सख्त निर्देश जारी कर दाखिला सुनिश्चित करने को कहा है.

जूली और सचिन पायलट से भी होगी मुलाकात: विपक्ष का समर्थन जुटाने की कड़ी में संयुक्त अभिभावक संघ मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मुलाकात करेगा. इसके अलावा पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट से भी समय मांगा गया है. संघ को उम्मीद है कि विपक्ष की दखलअंदाजी के बाद जिन छात्रों का नाम RTE एडमिशन सूची में आया है, उनका जल्द ही दाखिला होगा.

