साढ़े तीन माह की मासूम के साथ दुष्कर्म मामला, आरोपी पिता के खिलाफ 18 दिन में चालान पेश

चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि 7 सितंबर को प्रार्थी महिला ने एक रिपोर्ट कोतवाली थाने में दी थी. इसमें अपनी साढ़े तीन माह की पुत्री के साथ उसी के पिता द्वारा दुष्कर्म कर चोटिल करने का आरोप लगाया था. पत्नी ने अपने पति के खिलाफ ही कोतवाली चित्तौड़गढ़ थाने पर दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया. इस केस की जांच चित्तौड़गढ़ पुलिस उपअधीक्षक विनय चौधरी की ओर से किया गया.

चित्तौड़गढ़: शहर के कोतवाली चित्तौड़गढ़ थाना क्षेत्र में साढ़े तीन माह की मासूम के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने पीड़िता के आरोपी पिता के खिलाफ घटना के 18 दिन में चालानी आदेश दिया है. अब कोर्ट में सुनवाई होगी. वहीं, इस प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में लेकर शीघ्र निस्तारण करने की कोशिश है.

मामले में अनुसंधान अधिकारी डीएसपी विनय चौधरी ने तत्परता दिखाते हुए प्रार्थिया, आरोपी के पिता व अन्य स्वतंत्र गवाहों के बयान लिए. मामले में प्रार्थिया की रिपोर्ट, मासूम की मेडिकल रिपोर्ट व आरोपी की संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर अब तक के अनुसंधान व उपलब्ध साक्ष्यों से आरोपी को तत्काल डिटेन किया था. बाद में उसे प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी पिता के खिलाफ धारा 65 (2) बीएनएस व 5 (आई)(एम)(एन)/6 पॉक्सो एक्ट में अपराध प्रमाणित पाया गया. ऐसे में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से चालानी आदेश प्राप्त किया है. एसपी मनीष त्रिपाठी ने कहा कि इस प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम के अंतर्गत लेकर शीघ्र न्यायिक निस्तारण के लिए भी प्रयास किया जाएगा.

मासूम को किया था उदयपुर रेफर : यह मामला सामने आने के बाद हर कोई सन्न रह गया था. मासूम को जिला चिकित्सालय लाए, जहां से उदयपुर रेफर किया गया. अनुसंधान अधिकारी चित्तौड़गढ़ पुलिस उपअधीक्षक विनय चौधरी उदयपुर पहुंचे और मासूम की मां के बयान दर्ज किए. उदयपुर में चिकित्सकों से मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त कर आरोपी पिता को गिरफ्तार किया.