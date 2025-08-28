ETV Bharat / state

बाड़ी के सदर थाना प्रभारी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज, एक साल से कर रहा था महिला का शोषण - CASE AGAINST POLICE OFFICER

बाड़ी के पुलिस अधिकारी पर महिला ने सरकारी आवास में दुष्कर्म का आरोप लगाया है. एसपी ने मामला दर्ज कर उसे लाइन हाजिर कर दिया.

case against police officer
आरोपी बाड़ी सदर थाना प्रभारी विनोद कुमार (ETV Bharat Dholpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 28, 2025 at 2:15 PM IST

2 Min Read

धौलपुर: बाड़ी सदर थाना इलाके की एक महिला ने वहां के थाना प्रभारी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. पुलिस अधीक्षक ने महिला की शिकायत पर महिला थाना प्रभारी को मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं. आईजी के निर्देश पर आरोपी थानाधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है.

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि पीड़ित महिला उनके पास शिकायत लेकर आई थी. शिकायत में महिला ने बताया कि एक साल पहले उसकी भैंस चोरी हो गई थी. थाना प्रभारी विनोद कुमार ने भैंस लौटाने के बहाने उसे सरकारी क्वार्टर पर बुलाया और उसका मोबाइल नंबर ले लिया. बाद में फोन करके थाना प्रभारी ने उसे फिर से सरकारी क्वार्टर में बुलाया.

विकास सांगवान, पुलिस अधीक्षक (ETV Bharat Dholpur)

महिला के आरोप के अनुसार वहां थाना प्रभारी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. भैंस दिलाने का आश्वासन देकर थाना प्रभारी ने आगे चलकर कई बार उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए. इस घटना के बाद थाना प्रभारी ने महिला की भैंस वापस करा दी, लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर से चोरी हो गई. इस पर महिला शिकायत लेकर थाना प्रभारी के पास पहुंची. महिला ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी ने फिर से भैंस दिलाने का आश्वासन देकर उसके साथ सरकारी क्वार्टर में दुष्कर्म किया. जब महिला की भैंस वापस नहीं आई तो उसने थाना प्रभारी पर दबाव बनाया. इसके बाद थाना प्रभारी ने उसे झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर भगा दिया.

साल भर से कर रहा था शौषण: महिला ने शिकायत में बताया कि उसका पति बाहर मजदूरी करता है. वह अकेली घर पर रहती है. उसका आरोप है कि थाना प्रभारी एक साल से उसका शोषण कर रहा था. पुलिस अधीक्षक सांगवान ने बताया कि महिला पुलिस थाने में प्रभारी विनोद कुमार के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करा दिया है. इस मामले की जांच महिला थाना प्रभारी छवि फौजदार कर रही हैं. आईजी के निर्देश पर थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है.

