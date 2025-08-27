लखनऊ: राजधानी के पारा थाना क्षेत्र में स्नातक की छात्रा ने युवक छेड़छाड़ और दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है. छात्रा की शिकायत है, कि आरोपी युवक स्कूल आने-जाने के दौरान छेड़छाड़ करता था. बाद में पिता और भाई को गोली मारने की धमकी देकर होटल में बुलाया और दुष्कर्म किया. छात्रा ने युवक पर न्यूड वीडियो बनाने और ब्लैकमेलिंग का भी आरोप लगाया है. पारा पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, छात्रा ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि मुझे रेहान खान नाम का युवक करीब दो महीने से परेशान कर रहा है. वह मेरे कोचिंग से लेकर घर तक पीछा करता और छेड़छाड़ करता है. जिस ऑटो से जाती हूं, उस आटो को रास्ते में रोककर मोबाइल चेक करता है. मारपीट करता है और धमकी देकर होटल बुलाता था. मना करने पर कहता था कि तुम्हारे पापा को और तुम्हारे भाई को गोली मार दूंगा.

न्यूड वीडियो बनाकर दी धमकी: छात्रा का आरोप है, कि युवक ने होटल में जबरन उसे न्यूड करके उठक-बैठक लगवाई. वीडियो बनाया और धमकी दी. वह मुझे ओयो होटल ले जाता था और दूसरे लड़कों की आईडी लगाकर कमरा लेता था. मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था. ऐसे ही धमकी दे देकर इसी होटल में मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया है. वहां पर लास्ट बार मुझे जलील भी किया था.

इसकी वजह से मैं डरी हुई थी. धमकी देकर रविवार को फिर से बुला रहा था तो शनिवार को मैं बुआ के घर चली गई थी. वहां पर अपनी बुआ को सब बता दिया. शिकायत के मुताबिक अंतिम बार उसे 21 अगस्त को होटल ले गया था. वहां सीसीटीवी कैमरा लगा है. युवती का कहना है, कि वह और परिवार डरा हुआ है.

पारा थाना प्रभारी सुरेश सिंह ने बताया कि छात्रा की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. जल्द ही आरोपी से पूछताछ की जाएगी.

