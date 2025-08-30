ETV Bharat / state

लखनऊ में भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने पर भड़के; पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका, कार्यकर्ता बोले- 'अपमान नहीं करेंगे बर्दाश्त' - LUCKNOW NEWS

प्रदर्शन के दौरान पुलिस और भाजपा महिला कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर धक्का-मुक्की.

बैरिकेडिंग पर चढ़े भाजपा कार्यकर्ता.
बैरिकेडिंग पर चढ़े भाजपा कार्यकर्ता.
Published : August 30, 2025 at 4:57 PM IST

लखनऊ/गोंडा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्व. माता पर कांग्रेस नेताओं के द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला. शनिवार को भाजपा कार्यकर्ता विप गेस्ट हाउस से कांग्रेस मुख्यालय की तरफ बढ़े. पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग करके वहीं पर रोक लिया. इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का-मुक्की हुई.





महिला कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर धक्का-मुक्की : इस दौरान प्रदर्शन कर रहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ टिप्पणी और एक महिला का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे. जिस भाषा में कांग्रेसी और विपक्ष के लोग समझेंगे उसी भाषा में उन्हें समझाया जाएगा. प्रदर्शन के दौरान पुलिस और भाजपा महिला कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर धक्का-मुक्की हुई. इस टकराव में भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता बेहोश हो गईं.

'प्रधानमंत्री बिना स्वार्थ के देश की सेवा में लगे' : इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री अमित पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है. किसी से पूछ लीजिए कि सच्चा राष्ट्रभक्त कौन है? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना स्वार्थ के देश की सेवा में लगे हैं. वह लगातार देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं. भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा देश को लूटने का काम किया है. इन्हीं के लोग आज प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं. कांग्रेस जिस भाषा में जवाब चाहेगी, उसी भाषा में इन्हें जवाब मिलेगा.

गोंडा में पूर्व सांसद ने विपक्ष पर साधा निशाना : जिले में शनिवार को भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने पैतृक आवास पर समर्थकों से मुलाकात की. मुलाकात के बाद पत्रकारों से पूर्व सांसद ने बातचीत की. इस दौरान उन्होंने विपक्ष और ट्रंप पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पढ़ाई-लिखाई से कोई मतलब नहीं. समय-समय पर वह जहर उगलते रहते हैं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी व्यक्ति नहीं देश के प्रधानमंत्री हैं और पीएम की मां की आलोचना करना नारी का अपमान है, वहीं अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाए जाने पर बृजभूषण शरण बोले की दो लोगों को कोई नहीं समझ सकता है. एक राहुल गांधी और दूसरे डोनाल्ड ट्रंप दोनों समझ से बाहर हैं.

