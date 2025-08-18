ETV Bharat / state

गिरिडीह में बारिश के दौरान पीसीसी का निर्माण, ग्रामीणों ने उठाया सवाल, बोले अधिकारी होगी कार्रवाई - ROAD CONSTRUCTION IN GIRIDIH

गिरिडीह में सड़क निर्माण के दौरान नियम की अनदेखी और गड़बड़ी का मामला सामने आया है.

Case of ignoring rules and irregularities in road construction in Giridih
सड़क निर्माण में लगे मजदूर (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2025 at 8:52 PM IST

गिरिडीहः बारिश के मौसम में सड़क निर्माण में कालीकरण और पीसीसी का निर्माण कार्य बंद रखा गया है. बावजूद इस नियम की अनदेखी करते हुए निर्माण कार्य जारी रखा जा रहा है. ऐसे में लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है. मामला गांडेय विधानसभा क्षेत्र के लेदा का है. दरअसल लेदा में 2.5 किमी लंबी सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है. ग्रामीणों ने सड़क की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाया है.

क्या कहते हैं ग्रामीण
स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सड़क जब पास हुई और निर्माण कार्य शुरू हुआ तो लोगों की उम्मीदें भी जगी. लगा कि बेहतर तरीके से निर्माण होगा लेकिन संवेदक मनमानी करने में जुट गया. ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बनाए जा रहे सड़क में सामान भी घटिया स्तर का दिया जा रहा है. वहीं विरोध करने पर लोगों को धमकी दी जा रही है.

संवाददाता अमरनाथ सिन्हा की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

ग्रामीणों ने बताया कि इतना ही नहीं बारिश के दौरान भी सड़क बनाई जा रही है. रविवार को भी बारिश के बीच सड़क को ढाला गया. वह भी नीचे प्लास्टिक बिछाये बगैर. कहा कि विभाग द्वारा भी सड़क पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. संवेदक स्थानीय है और हर बात पर संवेदक के कर्मी एवं रिश्तेदार धमकी देने लगते हैं.

क्या कहता है विभाग
पूरे मामले पर विभाग के कार्यपालक अभियंता सुबोध कुमार दास ने दूरभाष पर बताया कि बारिश के दौरान निर्माण कार्य पर रोक लगाया गया है. इसके बावजूद संवेदक द्वारा पीसीसी का कार्य कराया जा रहा है, पूरे मामले की जांच कराई जाएगी. यह देखा जाएगा कि आखिर किस परिस्थिति में और किसकी शह पर इस तरह का काम किया गया है. कहा कि गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. गुणवत्ता से भी समझौता नहीं होगा. कहा कि जांच के साथ साथ कार्रवाई भी तय है.

TAGGED:

IGNORING RULESIRREGULARITIES IN ROAD CONSTRUCTIONगिरिडीह में सड़क निर्माणKALPANA SORENROAD CONSTRUCTION IN GIRIDIH

