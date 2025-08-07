Essay Contest 2025

धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला, आरोपी युवक को पुलिस ने दबोचा, हिंदू संगठन का हंगामा - HURTING RELIGIOUS SENTIMENTS

दुर्ग के जामुल थाना क्षेत्र में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला सामने आया है.

Case of hurting religious sentiments
धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 7, 2025 at 3:10 PM IST

दुर्ग : जामुल थाना क्षेत्र के घासीदास नगर में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला सामने आया है. जहां विशेष समुदाय से जुड़े युवक पर धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है. इस बात की जानकारी जब हिंदू संगठनों को लगी तो उन्होंने इसका विरोध करते हुए युवक पर कार्रवाई की मांग की. हिंदू संगठन के साथ स्थानीय लोगों ने जामुल थाना का घेराव किया और आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत की.पुलिस ने संवेदनशील मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग : छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ता पुष्पराज सिंह ने बताया कि ये घटना सुबह हुई .पहले युवक ने धार्मिक स्थल पर पहुंचकर वहां रखी चीजों को फेंका.इसके बाद मंदिर की मूर्तियों को निशाना बनाया.

Case of hurting religious sentiments
स्थानीय लोगों ने थाने का किया घेराव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इलाके के कुछ घरों के सामने रखे धार्मिक प्रतीकों को भी नुकसान पहुंचाया गया. जिससे नाराज होकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने जामुल थाना का घेराव कर दिया. साथ ही साथ आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की- पुष्पराज सिंह,छत्तीसगढ़ बजरंग दल


बजरंग दल के पदाधिकारियों ने इसे एक सुनियोजित सांप्रदायिक हमला बताते हुए ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है.

धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

घासीदास नगर के निवासियों की शिकायत पर तत्काल जामुल थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के पीछे की मंशा और इसके संभावित नेटवर्क की जानकारी प्राप्त की जा सके - पद्मश्री तंवर,एएसपी दुर्ग

सांप्रदायिक हमले का आरोप : स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए. वहीं पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.साथ ही क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है.

