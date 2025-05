ETV Bharat / state

'हैलो बधाई हो वर्दी सिलवा लो आरक्षक बन गए हो',लेकिन हो गया बड़ा खेल - CASE OF FRAUD REGISTERED

प्रधान आरक्षक ने की ठगी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 16, 2025 at 12:25 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 2:22 PM IST 2 Min Read

कवर्धा: कवर्धा के स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो SIB के हेड कॉन्स्टेबल बहादुर सिंह मेरावी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. आरक्षक पर आरोप है कि उसने कबीरधाम जिले के नक्सल क्षेत्र में मुखबिरी करने वाले तीन गोपनीय सैनिकों के साथ ठगी की है.आरोपी ने पुलिस आरक्षक के पद पर भर्ती करने को लेकर आठ लाख बीस हजार की ठगी की है.जब पीड़ितों ने इसकी लिखित शिकायत की तब मामला सामने आया. लेकिन शिकायत और एफआईआर के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. प्रधान आरक्षक ने की ठगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH) तीन लोगों की लिखित शिकायत मिली है कि एसआईबी में पदस्थ प्रधान आरक्षक बहादुर सिंह मेरावी ने पुलिस आरक्षक बनाने के नाम पर पैसा लिया है. कबीरधाम पुलिस में किसी की नौकरी नहीं लगी हैं नियुक्त पत्र फर्जी प्रतीत हो रहा है. आरोपी पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कारवाई की जाएगी-धर्मेंद्र सिंह छवाई, एसपी

